“شاهد” “إم بي سي” السعودية تُكمل مسيرة كفار قريش وتعتبر مدعي النبوة “مسيلمة الكذاب” شخصية عظيمة

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو مثير للجدل حوى جزء من حلقة أمس لبرنامج “مجموعة إنسان” على قناة “إم بي سي” السعودية.

ويظهر المقطع المتداول على نطاق واسع وأحدث جدلا كبيرا ضيف الحلقة الباحث السعودي سلطان الموسى، وهو يصف “مسيلمة الكذاب” الذي ادعى النبوة، بأنه شخصية عظيمة.

إنّي ذكرت لكمُ من قبلُ أنّهمُ

فيهم حنينٌ لجـدِّ منه قد نزلوا

هذا مسيلمـةٌ عادوا لسيرتـهِ

هذي البدايةُ ثم البوح يتّصـلُ

👇

مدح مسيلمة الكذاب❗️: pic.twitter.com/ShN3G7ahtd — حامد العلي (@Hamed_Alali) June 1, 2019

وقال الموسى، إن مسيلمة الكذاب، شخصية عظيمة، وليس شخصية هزلية، كما يشاع عنها، “فقد أحدث نتيجة لا يفضي إليها بسبب أنه هزلي ومهرج”، على حد وصفه.

وتساءل الباحث السعودي قائلا: “لماذا اتبعه أكثر من 200 ألف شخص، وتحركت له الجيوش من الحجاز إلى اليمامة؟”.

وتابع: “هل يعقل فيه ناس تركت الإسلام، واتبعت شخصا، لأنه يقول الفيل له خرطوم طويل وذيل قصير، ويا ضفدع نقي ما تنقين؟”.

وأشار إلى أنه لا ينفي عن مسيلمة أنه ادعى النبوة كذبا، مضيفا: “ولكني أنفي عليه أن يكون بهذا الشكل الساذج والأبله في كتب التاريخ، لا يمكن أن يحقق هذا الأثر شخص هذه هي طريقة شخصيته”.

وتسائل صالح بن عبدالله بن عبدالعزيز بن باز حفيد العلامة “ابن باز”:”ما هو الغرض من تلميع شخصية مسيلمة الكذاب ؟؟ هل يريدون تشكيك ضعاف الإيمان في القرآن الكريم ؟”

وتابع تساؤلاته:”هل يريدون تشكيك شباب المسلمين الصغار في القرآن العزيز ؟ لا يلمع شخصية كذاب إلا من يريد أن ينفي عنه الكذب، ولاحظ: أن الضيف لا يقول مسيلمة ( الكذاب ).”

ما هو الغرض من تلميع شخصية مسيلمة الكذاب ؟؟

هل يريدون تشكيك ضعاف الإيمان في القرآن الكريم ؟

هل يريدون تشكيك شباب المسلمين الصغار في القرآن العزيز ؟



لا يلمع شخصية كذاب إلا من يريد أن ينفي عنه الكذب.



*** لاحظ: أن الضيف لا يقول مسيلمة ( الكذاب ).



pic.twitter.com/vCRo5kaJRK — صالح بن عبدالله بن عبدالعزيز بن باز (@binbaz_saleh) June 1, 2019

بينما جون الباحث والكاتب الموريتاني المعروف محمد المختار الشنقيطي ساخرا:”في #السعودية الجديدة بقيادة #محمدبنسلمان أصبح مسيلمة الكذاب شخصية عظيمة، والثناء عليه “وجهة نظر”! وتستمر سياسة الانسلاخ من الإسلام في مهد الإسلام”