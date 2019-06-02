الكهرباء فُصلت عن المستشفيات بجازان 15 ساعة بينما لم تنقطع دقيقة واحدة عن المرسى الذي يطفو به يخت ابن سلمان

كشف المغرد الشهير “مجتهد” معلومات صادمة عن كارثة انقطاع التيار الكهربائي عن المنطقة الجنوبية في السعودية، مدة 15 ساعة متواصلة وما نتج عن الأمر من سخط واسع بين السعوديين خاصة أن الانقطاع شمل المستشفيات وتوفي مواطن داخل العناية المركزة.

وقال “مجتهد” في تغريدة له على حسابه بتويتر رصدتها (وطن) إنه في الوقت الذي انقطعت فيه الكهرباء عن المستشفيات التي ليس فيها مولدات احتياطية وتوفي عدد من مرضى العناية المركزة وساءت حالة مرضى آخرين، لم تنقطع الكهرباء عن المرسى الذي يطفو به يخت محمد بن سلمان الخاص ولو لدقيقة واحدة.

في جازان:



مرسى الأحلام (المملوك للأمير) فيه مولدات احتياطية ولم تنقطع الكهرباء ولا دقيقة ولم تتعطل متعة المتنزهين



المستشفيات ليس فيها مولدات احتياطية وتوفي عدد من مرضى العناية المركزة وساءت حالة مرضى آخرين



سلم لي على الرؤية — مجتهد (@mujtahidd) June 2, 2019

وأوضح:”مرسى الأحلام (المملوك للأمير) فيه مولدات احتياطية ولم تنقطع الكهرباء ولا دقيقة ولم تتعطل متعة المتنزهين”

وعبّر سعوديون اليوم، الأحد، عن استيائهم من الانقطاع الطويل للتيار الكهربائي الذي شهدته المنطقة الجنوبية في المملكة واستمر أكثر من 15 ساعة.

وتداول أبناء المنطقة الجنوبية نبأ وفاة شخص بعد انقطاع التيار الكهربائي عن مستشفى الأمير محمد بن ناصر في جازان، واستخدام سيارات الإسعاف بديلاً للعناية المركزة.

وأفادت وسائل إعلام محلية أن المولدات الكهربائية في المستشفى لم تعمل، وأن الأهالي طالبوا بفتح تحقيق في عدم تشغيلها.

لكن وزارة الصحة-قطاع جازان نفت في بيان عبر صفحتها على تويتر أن تكون الوفاة بهذا المستشفى ناتجة عن انقطاع التيار الكهربائي، وقالت إن الوفاة طبيعية.

وأعلنت وزارة الطاقة والصناعة على موقعها في تويتر عودة التيار الكهربائي لما يقارب 94% من المشتركين.

فيما قدم وزير الطاقة خالد الفالح اعتذاره عن انقطاع الكهرباء عن المنطقة الجنوبية، وقال إنه ناتج عن عُطل فني طارئ وإنه يجري تفعيل خطة طوارئ لمواجهة العوائق التي أدت إلى هذا الانقطاع.