عائض القرني
تقارير

استدعوه على عجالة.. عائض القرني كان يتوقع أن يتم مكافأته ولكن هذا ما جرى معه في الديوان الملكي

كتب خاص "وطن"
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كشفت مصادر سعودية، تفاصيل الاستدعاء الذي تم للداعية السعودي عائض القرني، الذي تخلى للتو عن ماضيه مهاجماً الذي كان أحد عناوينها، مسبحاً بحمد ، خلال استضافته في برنامج الإعلامي عبد الله المديفر، على فضائية “روتانا خليجية” بداية رمضان.

وقال حساب “العهد الجديد”، الشهير على تويتر، إن السعودي، استدعى القرني من أجل لقاء ولي العهد محمد بن سلمان، مشيراً إلى أن “القرني” كان يتوقع من وراء هذا اللقاء أن يحصل على مكافأة نتيجة هجومه على الصحوة الإسلامية خلال لقائه مع المديفر.

وأضاف الحساب الشهير في تغريدة رصدتها “وطن”، ما حدث كان عكس ما تشتيه سفنه، جعلوه ينتظر ساعات، ثم لم يلتقيه أحد، ولم يحصل على شيء، حتى انتهى وقت الدوام وعاد إلى بيته.!

وكان القرني قد فجر موجة غضب واسعة، بعدما أطل في برنامج الديفر معلناً إعتذاره للمجتمع السعودي باسم “الصحوة” عن مرحلة “التشدد”، قائلاً إنه الان مع “الاسلام المنفتح” الذي ينادي به ولي العهد محمد بن سلمان.


وقال عائض القرني إن الصحوة حرمت الناس من الفرح واهتمت بالمظهر.

وأعلن “القرني” أنه سيسخر قلمه في خدمة مشروع ولي العهد في ما أسماه “الاعتدال”.

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