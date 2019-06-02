أنباء عن وفاة شخص في مستشفى .. غضب سعودي لانقطاع الكهرباء عن المنطقة الجنوبية لأكثر من 15 ساعة!

عبّر سعوديون عن استيائهم من الإنقطاع الطويل للتيار الكهربائي الذي شهدته المنطقة الجنوبية في المملكة واستمر أكثر من 15 ساعة.

ترا ابداً الوضع مافي اي شي يضحك صح بالبدايه كنا نضحك لانو ماتوقعنا بتطول لهادرجه بس الحين الوضع صار كارثه ومصيبه متخيلين انو فيه ناس بالمستشفيات تحت الاجهزه وحالتهم حرجه واللي بالعنايه وناس كثير مره كثير بحاجه لكهرب!!!!!!!!

#الكهربا_مقطوعه_في_الجنوب — … (@__lmp0) June 2, 2019

وتداول أبناء المنطقة الجنوبية نبأ وفاة شخص بعد انقطاع التيار الكهربائي عن مستشفى الأمير محمد بن ناصر في جازان، واستخدام سيارات الإسعاف بديلاً للعناية المركزة.

لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

عندي غسيل كلى بعد المغرب ومو عارف كيف اروح علشان البنزين منتهي والمحطات واقفه بسبب #الكهربا_مقطوعه_في_الجنوب — راجح الحربي (@rajehh086) June 1, 2019

وأفادت وسائل إعلام محلية أن المولدات الكهربائية في المستشفى لم تعمل، وأن الأهالي طالبوا بفتح تحقيق في عدم تشغيلها.

تتكلمو ع الرويه وانت بل الاساس مصلحتو كهربا حتى المستشفيات مفيها كهربا ليش حنى وين عايشين بس حسبي الله ونعم الوكيل فيكم 😞✋🏼

(ياخي اهتمو فينا تكفون اهتمو فينا 😭💔)

#الكهربا_مقطوعه_في_الجنوب pic.twitter.com/adYPgzR83K — #ابــوجــرش’🎊 (@Kingwael07) June 2, 2019

لكن وزارة الصحة-قطاع جازان نفت في بيان عبر صفحتها على تويتر أن تكون الوفاة بهذا المستشفى ناتجة عن انقطاع التيار الكهربائي، وقالت إن الوفاة طبيعية.

كلنا نهون



لكن "المرضى" من بياخذ حقهم من هالشركة الفاشلة؟؟؟



واعتقد انها كالعادة بما أن ما أحد منهم حس باللي حسينا فيه فأنها إلى سلة المهملات💔

#الكهربا_مقطوعه_في_الجنوب — علي بن حمد (@alawax1212) June 2, 2019

واعلنت وزارة الطاقة والصناعة على موقعها في تويتر عودة التيار الكهربائي لما يقارب 94% من المشتركين.

فيما قدم وزير الطاقة خالد الفالح اعتذاره عن انقطاع الكهرباء عن المنطقة الجنوبية، وقال إنه ناتج عن عُطل فني طارئ وإنه يجري تفعيل خطة طوارئ لمواجهة العوائق التي أدت إلى هذا الانقطاع.