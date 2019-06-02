أنباء عن وفاة شخص في مستشفى .. غضب سعودي لانقطاع الكهرباء عن المنطقة الجنوبية لأكثر من 15 ساعة!
عبّر سعوديون عن استيائهم من الإنقطاع الطويل للتيار الكهربائي الذي شهدته المنطقة الجنوبية في المملكة واستمر أكثر من 15 ساعة.
وتداول أبناء المنطقة الجنوبية نبأ وفاة شخص بعد انقطاع التيار الكهربائي عن مستشفى الأمير محمد بن ناصر في جازان، واستخدام سيارات الإسعاف بديلاً للعناية المركزة.
وأفادت وسائل إعلام محلية أن المولدات الكهربائية في المستشفى لم تعمل، وأن الأهالي طالبوا بفتح تحقيق في عدم تشغيلها.
لكن وزارة الصحة-قطاع جازان نفت في بيان عبر صفحتها على تويتر أن تكون الوفاة بهذا المستشفى ناتجة عن انقطاع التيار الكهربائي، وقالت إن الوفاة طبيعية.
واعلنت وزارة الطاقة والصناعة على موقعها في تويتر عودة التيار الكهربائي لما يقارب 94% من المشتركين.
فيما قدم وزير الطاقة خالد الفالح اعتذاره عن انقطاع الكهرباء عن المنطقة الجنوبية، وقال إنه ناتج عن عُطل فني طارئ وإنه يجري تفعيل خطة طوارئ لمواجهة العوائق التي أدت إلى هذا الانقطاع.