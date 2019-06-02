أمير سعودي أصيب بالجنون بعد تغريدة أطلقها عزمي بشارة فطالب ابن سلمان بالتفاوض معه!

أثار الدكتور عزمي بشارة، مدير المركز العربي للأبحاث، جنون الامير السعودي عبد الرحمن بن مساعد، بعدما تغريدة ساخرة أطلقها المفكر العربي عن القمم الخليجية والعربية والإسلامية التي استضافتها المملكة العربية السعودية.

وقال بشارة في تغريدة رصدتها “وطن”، “بقي أن يقترح مستشارو العلاقات العامة العناوين الدعائية التالية: احضر قمة تحظى بقمتين مجانا! أو ثلاث قمم بتذكرة واحدة”، لتنال التغريدة أكثر من 13 ألف تفاعل منذ نشرها أمس السبت.

بقي ان يقترح مستشارو العلاقات العامة العناوين الدعائية التالية:

احضر قمة تحظى بقمتين مجانا!

أو

ثلاث قمم بتذكرة واحدة. — عزمي بشارة (@AzmiBishara) ١ يونيو ٢٠١٩

التغريدة التي لاقت انتشاراً واسعاً وتأييداً من المغردين، لم تعجب الامير السعودي عبد الرحمن بن مساعد، الذي أطل متطاولاً على بشارة في تغريدتين رصدتهما “وطن”، قائلاً :” “ويصح كذلك من باب الدعاية: أحضر مستشار إسرائيلي واحصل على مئات المرتزقة مجانا”.!!

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ويصح كذلك من باب الدعاية:-

أحضر مستشار اسرائيلي واحصل على مئات المرتزقة مجانًا — عبدالرحمن بن مساعد (@abdulrahman) ١ يونيو ٢٠١٩



وتابع في تغريدة اخرى: “كون عزمي بشارة صاحب القرار في قطر فهو يرى التفاهم معه بشكل مباشر أجدى فباستطاعته تغيير موقف قطر لو أراد.. لذلك هو مستاء من عدم ترؤسه لوفد قطر في قمم مكة ولكن هو يدرك أن ذلك غير ممكن فلا هو خليجي فيحضر قمة الخليج ولا هو عربي (الجنسية) فيحضر مع العرب ولا هو مسلم فيحضر مع المسلمين”.

كون ع بشارة صاحب القرار في قطر فهو يرى التفاهم معه بشكل مباشر أجدى فباستطاعته تغيير موقف قطر لو أراد.. لذلك هو مستاء من عدم ترؤسه لوفد قطر في قمم مكة ولكن هو يدرك أن ذلك غير ممكن فلا هو خليجي فيحضر قمة الخليج ولا هو عربي(الجنسية) فيحضر مع العرب ولا هو مسلم فيحضر مع المسلمين pic.twitter.com/AjdukKj3MF — عبدالرحمن بن مساعد (@abdulrahman) ١ يونيو ٢٠١٩



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وكان الملك سلمان دعا في 19 مايو/ أيار، قادة مجلس التعاون لدول الخليج والدول العربية، من أجل عقد قمة خليجية وعربية طارئتين يوم الخميس 30 مايو/ أيار، وذلك من أجل التشاور والتنسيق مع الدول الشقيقة في كل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، في ظل الاعتداءات الأخيرة على السعودية والإمارات.