الأمير عبد الرحمن بن مساعد
الهدهد

أمير سعودي أصيب بالجنون بعد تغريدة أطلقها عزمي بشارة فطالب ابن سلمان بالتفاوض معه!

كتب خاص "وطن"
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أثار الدكتور ، مدير المركز العربي للأبحاث، جنون الامير السعودي عبد الرحمن بن مساعد، بعدما تغريدة ساخرة أطلقها المفكر العربي عن القمم الخليجية والعربية والإسلامية التي استضافتها المملكة العربية .

وقال بشارة في تغريدة رصدتها “وطن”، “بقي أن يقترح مستشارو العلاقات العامة العناوين الدعائية التالية: احضر قمة تحظى بقمتين مجانا! أو ثلاث قمم بتذكرة واحدة”، لتنال التغريدة أكثر من 13 ألف تفاعل منذ نشرها أمس السبت.

التغريدة التي لاقت انتشاراً واسعاً وتأييداً من المغردين، لم تعجب الامير السعودي عبد الرحمن بن مساعد، الذي أطل متطاولاً على بشارة في تغريدتين رصدتهما “وطن”، قائلاً :” “ويصح كذلك من باب الدعاية: أحضر مستشار إسرائيلي واحصل على مئات المرتزقة مجانا”.!!


وتابع في تغريدة اخرى: “كون عزمي بشارة صاحب القرار في فهو يرى التفاهم معه بشكل مباشر أجدى فباستطاعته تغيير موقف لو أراد.. لذلك هو مستاء من عدم ترؤسه لوفد في قمم مكة ولكن هو يدرك أن ذلك غير ممكن فلا هو خليجي فيحضر قمة الخليج ولا هو عربي (الجنسية) فيحضر مع العرب ولا هو مسلم فيحضر مع المسلمين”.



وكان دعا في 19 مايو/ أيار، قادة مجلس التعاون لدول الخليج والدول العربية، من أجل عقد قمة خليجية وعربية طارئتين يوم الخميس 30 مايو/ أيار، وذلك من أجل التشاور والتنسيق مع الدول الشقيقة في كل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، في ظل الاعتداءات الأخيرة على السعودية والإمارات.

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  1. جاسم يقول

    هالامير الرخمة ولد . الرخمة مدري وش يدور بتغريداته يعني يا محمد بن سلمان تراني موجود مره شاعر ومره مداح ومره كورة يا رخمة يا ولد الرخمة محد شايفك انت في نظر اسرتك مجرد بقره من اسرة خونه قتلة الملك فيصل لاتفرقون عن ابو منشار بشي غرد زي ما يعجبك محد شافك ياللي بالظلام تغمز .

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