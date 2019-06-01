“شاهد” قنوات إماراتية “تنتقم” بطريقةٍ صبيانية من علا الفارس بعد انضمامها لـ”الجزيرة”

لم تحتمل فضائيتا “الظفرة” و”بينونة” الإماراتيين، انضمام الإعلامية الأردنية علا الفارس لقناة “الجزيرة” و “بي ان دراما” القطرية، فقررت الإنتقام بطريقة اعتبرها نشطاء “صبيانية”.

وأعلنت الفضائيتان الإماراتيان وقف عرض مسلسل البيئة البدوية (صبر العذوب)؛ بسبب مشاركة علا الفارس فيه.

وقالت القناتان في تغريدتين متشابهتين: “تعتذر قناة بينونة من متابعي برنامج (صبر العذوب) عن إيقاف البرنامج؛ بسبب انضمام بطلة المسلسل لقناة الجزيرة، التي تنشر الإرهاب والكراهية والفوضى في العالم”.

تعتذر #قناة_الظفرة من الجمهور الكريم عن الاستمرار في عرض مسلسل #صبر_العذوب وذلك بسبب انضمام بطلة المسلسل لقناة الجزيرة التي تنشر الإرهاب والكراهية والفوضى في الوطن العربي. — قناة الظفرة (@aldafrahtv) June 1, 2019

تعتذر قناة بينونة من متابعين برنامج #صبر_العذوب عن إيقاف البرنامج بسبب إنضمام بطلة المسلسل لـ #قناة_الجزيرة التي تنشر الإرهاب والكراهية والفوضى في العالم — قناة بينونة (@Baynounahtv) June 1, 2019

وأعلنت الإعلامية الأردنية، علا الفارس، الخميس، انضمامها رسميا إلى شبكة “الجزيرة”، وقنوات Bein التابعة لها.

علا الفارس، في مقابلة مع الإعلامي اللبناني طوني خليفة، عبر فضائية “الأردن اليوم”، قالت إنها ستقدم برنامج يحمل اسم “مع أو ضد” على شاشة BeinDrama، إضافة إلى عملها مذيعة أخبار في قناة “الجزيرة” الإخبارية.

وفي فبراير الماضي، أعلنت علا الفارس، أن علاقتها التعاقدية مع مجموعة mbc انتهت فعليًّا عام 2019.

وقالت “الفارس” في تغريدات على ”تويتر“: ”الجمهور العزيز.. رغم التأويلات العديدة والحملات الكثيرة التي ما زلت احتفظ بحق الرد عليها.. أخبركم أن علاقتي التعاقدية مع مجموعة ام بي سي انتهت فعليًّا عام 2019.. علمًا أنني تقدمت باستقالتي بداية 2017 للانتقال إلى مجموعة روتانا، وتم تعطيل هذا التعاقد -حينها- لأسباب نتحدث عنها لاحقًا“.

وأوضح ناشطون أن الشيطنة شبه الرسمية التي مورست ضد علا الفارس طيلة نحو عامين، بسبب تغريدة عن فلسطين، غير مبررة البتة.

وكان سعوديون وإماراتيون شنوا هجوما واسعا على الفارس، بعد نشرها تغريدة في أعقاب زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المنطقة، وعلقت عليها بعبارة “هلا بالخميس”.