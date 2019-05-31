“شاهد” كاتب سعودي يُصاب بهستيريا بسبب انضمام الإعلامية الأردنيّة علا الفارس الى “الجزيرة”!

أصيب المحامي والكاتب السعودي عبدالرحمن اللاحم، بحالةٍ هستيريّة، عكستها تغريدةٌ نشرها على حسابه في تويتر، بسبب إعلان الإعلامية الأردنية علا الفارس الإنتقال للعمل في قناة الجزيرة القطرية.

وهاجم ” اللاحم” في تغريدته تلك، الإعلامية الأردنية، وأساء إليها، واصفاً إيّاها بـ”المرتزقة”، والجزيرة بـ” وكر المرتزقة والخونة”.حسب ادعائه

الم أقل لكم أيها الناس ؟

هاهي المرتزقة @OlaAlfares تعلن أنها ستلتحق بوكر المرتزقة والخونة؛ قناة الجزيرة!

ألا يحسُ بالعار من دعمها؟من قاتل ليعيدها لقنواتنا؟من هاجمنا لأننا صرخنا في وجهها يوم أن تعدت على قيادتنا و ترابنا الوطني ؟

إني لأجدُ رائحة المرتزقة على بعد الف ميل ولله الحمد pic.twitter.com/7FESv19BEK — عبدالرحمن اللاحم (@allahim) May 30, 2019

وأعلنت الإعلامية الأردنية، علا الفارس، الخميس، انضمامها رسميا إلى شبكة “الجزيرة”، وقنوات Bein التابعة لها.

علا الفارس، في مقابلة مع الإعلامي اللبناني طوني خليفة، عبر فضائية “الأردن اليوم”، قالت إنها ستقدم برنامج يحمل اسم “مع أو ضد” على شاشة BeinDrama، إضافة إلى عملها مذيعة أخبار في قناة “الجزيرة” الإخبارية.

وفي فبراير الماضي، أعلنت علا الفارس، أن علاقتها التعاقدية مع مجموعة mbc انتهت فعليًّا عام 2019.

وقالت “الفارس” في تغريدات على ”تويتر“: ”الجمهور العزيز.. رغم التأويلات العديدة والحملات الكثيرة التي ما زلت احتفظ بحق الرد عليها.. أخبركم أن علاقتي التعاقدية مع مجموعة ام بي سي انتهت فعليًّا عام 2019.. علمًا أنني تقدمت باستقالتي بداية 2017 للانتقال إلى مجموعة روتانا، وتم تعطيل هذا التعاقد -حينها- لأسباب نتحدث عنها لاحقًا“.