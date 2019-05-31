“شاهد” زمن حب الخشوم والمجاملات انتهى .. نظرات “بائسة” من الملك سلمان نحو رئيس الوزراء القطري

حظي مقطع فيديو، أظهر نظراتٍ “غريبة” للعاهل السعودي الملك سلمان نحو رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية القطري الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني، قبيل دخول الأخير إلى القاعة التي احتضنت القمة الخليجية، مساء الخميس، في مكة، بتفاعلٍ واسع على مواقع التواصل الاجتماعيّ.

ويظهر في الفيديو الملك سلمان وهو يرمق الشيخ “آل ثاني”، بنظراتٍ “غريبة”، خلال توجّه الأخير نحو القاعة، بخطواتٍ واثقة.

ووصف مغرّدون نظرات الملك سلمان نحو المسؤول القطري بـ”البائسة”.

اقسم بالله

لو..بوناصر قدامي الحين

لحبه على خشمه وراسه

نظرة سلمان تخليه يعرف صملة لقطري🇶🇦عدل@ANK_AlThani pic.twitter.com/zOaoL8YtVc — بوغانم (@hassanalishaq73) May 30, 2019

وأبدى مغرّدون قطريون إعجابهم الشديد بتصرف الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني خلال السلام على الملك سلمان باليد فقط، معتبرين أن “زمن حب الخشوم والمجاملات انتهى”.

التمثيل المُشرف لمعالي رئيس الوزراء في #القمه_الخليجيه_العربيه_بمكه ..

وحضوره المعهود بإتزانه فيه من الرسائل الكثير ..

على ان لهذا الوطن رجالا وان قضيته عادلة ..

ولانخشى في الحق لومة لائم ..

وعَلى قَدرِ أَهلِ العَزمِ تَأتي العَزائِمُ ..#بوناصر

🇶🇦🇶🇦🇶🇦@ANK_AlThani pic.twitter.com/dcKrkatkhC — مشاعل بنت حمد بن سحيم (@MHS_22) May 30, 2019

بيض الله وجهك كفو والله ياسعادة الشيخ بوناصر كفو والله قطر ورجالها المخلصين pic.twitter.com/tkTs3JNotW — مقبولة الكواري (@MaqAlkuwari) May 31, 2019

لسنا نحن من نلتفت للوراء حتى وإن أراد من خلفنا أن تعود الأمور كما كانت !#كفو_يا_بوناصر @ANK_AlThani #القمه_الخليجيه_العربيه pic.twitter.com/hdPwH1SI6j — ﮼ابتسام ﮼آل ﮼سعد 🇶🇦 (@Ebtesam777) May 30, 2019