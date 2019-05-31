الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني
الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني
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“شاهد” زمن حب الخشوم والمجاملات انتهى .. نظرات “بائسة” من الملك سلمان نحو رئيس الوزراء القطري

كتب وطن
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حظي مقطع فيديو، أظهر نظراتٍ “غريبة” للعاهل السعودي الملك سلمان نحو رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية القطري ، قبيل دخول الأخير إلى القاعة التي احتضنت القمة الخليجية، مساء الخميس، في مكة، بتفاعلٍ واسع على مواقع التواصل الاجتماعيّ.

ويظهر في الفيديو الملك سلمان وهو يرمق الشيخ “آل ثاني”، بنظراتٍ “غريبة”، خلال توجّه الأخير نحو القاعة، بخطواتٍ واثقة.

ووصف مغرّدون نظرات الملك سلمان نحو المسؤول القطري بـ”البائسة”.

وأبدى مغرّدون قطريون إعجابهم الشديد بتصرف الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني خلال السلام على الملك سلمان باليد فقط، معتبرين أن “زمن حب الخشوم والمجاملات انتهى”.

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