رئيس الوزراء القطري وأمير قطر
رئيس الوزراء القطري وأمير قطر
الهدهد

رغم الحصار والمؤامرات .. وزير خارجية قطر يكشف سبب مشاركة بلاده في قمم مكة

كتب وطن
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قال الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني؛ الجمعة بان مشاركة بلاده في قمم تأتي انطلاقاً من دعمها العربي الإسلامي المشترك. 

وأضاف عبر حسابه في تويتر أن “المشاركة تأتي من باب حرص دولة على أمن واستقرار المنطقة وخدمة مصالح شعوبها.” 

وقال أيضاً ان “التحديات العديدة في المنطقة تتطلب تعزيز مفهوم الحوار والتعاون للحفاظ على الأمن الاقليمي.” 

ويشارك الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني في الثلاث المنعقدة حالياً بالسعودية مترأساً وفد بلاده بدعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.وتعصف بمنطقة الخليج أزمة سياسية، بعدما فرضت كل من والإمارات والبحرين ومصر، في 5 يونيو/ حزيران 2017، حصارا على قطر بتهم منها دعم الارهاب، في حين أن ما انفكت تنفي تلك الاتهامات. 

ويعد ابن ناصر، أرفع مسؤول قطري يزور السعودية منذ اندلاع الأزمة الخليجية قبل نحو عامين.


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