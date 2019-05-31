الهدهد

“ابن سلمان” توسّل لقاء رئيس وزراء قطر على هامش قمم مكة .. وهكذا تمّ الرّد عليه

كتب وطن
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ذكر حساب “بدون ظل” على موقع “تويتر” والذي يعرّف نفسه بأنّه ضابط في جهاز الأمن الإماراتي، أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، طلب مقابلة رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية القطري ، على هامش مشاركة الأخير في .

وقال “بدون ظل” في تغريدة إن المسؤول القطري رفض طلب “ابن سلمان” لحوار جانبي سريع، لان الوقت غير ملائم، وأنه إذا كان هنالك ما يستدعي الأمر، فليتحدث “ابن سلمان” في الاجتماع المغلق امام الرؤوساء.

ويشارك رئيس وزراء قطر الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني في قمم مكة الثلاث المنعقدة حالياً بالسعودية مترأساً وفد بلاده .

واختتمت القمتان الخليجية والعربية، مساء الخميس، دون التطرق الى حصار قطر، على أن تُعقد الجمعة، قمة اسلامية.

واكتفى البيانان الختاميان بسلسلةٍ من الإدانات لإيران والحوثيين، فيما سجل العراق اعتراضه على صياغة البيان الختامي للقمة العربية، مؤكداً أنه لم يشترك في صياغته.

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