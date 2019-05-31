أمير سعودي بارز يهدد سلطنة عمان ويرفض نهجها الحيادي في التعامل مع الأزمات!

ألمح الأمير السعودي عبدالرحمن بن مساعد آل سعود، رئيس نادي الهلال السعودي السابق، إلى رفضه نهج حياد سلطنة عمان في تعاطيها مع الأزمة الراهنة في الخليج.

وكتب الأمير السعودي تغريدةً عبر تويتر، فيها إشارة واضحة إلى السلطنة، وموقفها الحيادي من الأزمات التي تفتعلها السعودية قائلاً: “للأشقاء والأصدقاء :- عندما يهدد عدو أمن واستقرار البلاد .. يصبح الحياد.. لعدوان المعتدي امتداد..”.

للأشقاء والأصدقاء :-

عندما يهدد عدو أمن واستقرار البلاد ..

يصبح الحياد..

لعدوان المعتدي امتداد.. — عبدالرحمن بن مساعد (@abdulrahman) May 31, 2019

وتعرف سلطنة عُمان بتوازنها في علاقاتها الدولية، ولهذا تتحرّك ويُعتمد على دبلوماسيتها الحكيمة في التوسط لحلّ الأزمات سواء الإقليمية وحتّى العالمية منها.

وعقب اندلاع الأزمة الخليجية قبل عامين وبدء حصار قطر، تعرضت عُمان لانتقادات وهجمات بسبب تبني مسقط لموقف حيادي بين الطرفين القطري من جانب والسعودي الإماراتي البحريني من جانب آخر.

وفي سياق ردّه على مزاعم وتلميحات الأمير السعودي، قال حساب “الشاهين” -الراصد والمحلل العُماني في تويتر-، إنه: “عندما تكون بلدك إمارة ثامنة يحكمها ولي عهد دولة مجاورة يصبح الحياد الإيجابي بمعناه الحقيقي أمراً يستعصي على فهمكم وادراككم بشكل يحتاج فيه القارئ لتوضيح معنى العدوان وربما نأخذ أحداث اليمن نموذجاً”.

وعندما تكون بلدك إمارة ثامنة يحكمها ولي عهد دولة مجاورة يصبح الحياد الإيجابي بمعناه الحقيقي أمراً يستعصي على فهمكم وادراككم بشكل يحتاج فيه القارئ لتوضيح معنى العدوان وربما نأخذ أحداث اليمن نموذجاً https://t.co/RGemARtozl — الشاهين🦅 (@_FALCON_01) May 31, 2019

وأضاف: ” أتوقعتم أن يصدق الجميع معرض (التباكي في دقائق) الذي أقمتموه على باب مقر القمم وان تعبر الإرادة الخليجية والعربية والإسلامية عن خالص مواساتها لكم بدمعتين وان يأتي الجميع لا ليعبر عن رأيه بل ليذعن ويرضخ لبيانكم الختامي وتنتهي القضية هنا؟”.

أتوقعتم أن يصدق الجميع معرض (التباكي في دقائق) الذي أقمتموه على باب مقر القمم وان تعبر الإرادة الخليجية والعربية والإسلامية عن خالص مواساتها لكم بدمعتين وان يأتي الجميع لا ليعبر عن رأيه بل ليذعن ويرضخ لبيانكم الختامي وتنتهي القضية هنا؟ — الشاهين🦅 (@_FALCON_01) May 31, 2019

وتابع: ” استنكاركم لاعتراض العراق على البيان الختامي دون الأخذ بالأسباب تجسيد واضح على أن الحجج الواهية والاعتذار التافهة فشلت في تجييش الشعوب فانتهجتم نهج من لم يكن معي فهو ضدي وهذا ليس بغريب عليكم لكن توقيته غير مناسب في حالة الضعف والهوان والانكسار التي تمرون بها”



استنكاركم لاعتراض العراق على البيان الختامي دون الأخذ بالأسباب تجسيد واضح على أن الحجج الواهية والاعتذار التافهة فشلت في تجييش الشعوب فانتهجتم نهج من لم يكن معي فهو ضدي

وهذا ليس بغريب عليكم

لكن توقيته غير مناسب في حالة الضعف والهوان والانكسار التي تمرون بها — الشاهين🦅 (@_FALCON_01) May 31, 2019

وزاد قائلاً: ” الحياد الإيجابي اختيار منطقي للكبار وثماره واضحة وان كانت لا تخلو من سهام غدركم وما تفعله جيوشكم الإلكترونية على مدار الدقيقة واضح ومعلوم غير انك أن أردت بتغريدتك هذه استعراض لغة التهديد فنقول لك أن عمان ليست كغيرها ولا نقارن قوتنا بقوتكم فشتّان ما بين أسد من حديد ونمر من ورق”.