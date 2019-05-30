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لأول مرة على شاشة “beIN Drama” القطرية .. علا الفارس ونيشان وأيمن زيدان في 3 من أقوى وأضخم البرامج

كتب وطن
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زفّت الإعلامية الأردنية علا الفارس، خبراً “مزعجا” لدول حصار ، بإعلانها العودة للشاشة لتقديم برنامج تلفزيوني على القطرية.

ونشرت “علا” تغريدةٍ عبر حسابها في “تويتر” قالت فيها إنها ستعود للشاشة ببرنامج يحمل أسم “مع أو ضد” ويتناول طرح مواضيع اجتماعية مثيرة للجدل، إبتداءً من أول أيام عيد الفطر المبارك .

وعبّرت عن أمنياتها في أن ينال البرنامج اعجاب المشاهدين، مشيرةً إلى أن فريق العمل “صنعه بحبٍ كبير و حرفيةٍ عالية”.

وفي فبراير الماضي، أعلنت علا الفارس، أن علاقتها التعاقدية مع مجموعة انتهت فعليًّا عام 2019.

وقالت “الفارس” في تغريدات على ”تويتر“: ”الجمهور العزيز.. رغم التأويلات العديدة والحملات الكثيرة التي ما زلت احتفظ بحق الرد عليها.. أخبركم أن علاقتي التعاقدية مع مجموعة ام بي سي انتهت فعليًّا عام 2019.. علمًا أنني تقدمت باستقالتي بداية 2017 للانتقال إلى مجموعة روتانا، وتم تعطيل هذا التعاقد -حينها- لأسباب نتحدث عنها لاحقًا“.

وسينضم للعمل مع علا الفارس في قناة beIN Drama كل من الاعلامي اللبناني المعروف “” حيث سيقدم برنامجاً يحمل اسم “توأم روحي”، فيما سيقدم الفنان السوري البرنامج الثقافي للألعاب “أنا الأول”.

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