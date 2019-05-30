لأول مرة على شاشة “beIN Drama” القطرية .. علا الفارس ونيشان وأيمن زيدان في 3 من أقوى وأضخم البرامج

زفّت الإعلامية الأردنية علا الفارس، خبراً “مزعجا” لدول حصار قطر، بإعلانها العودة للشاشة لتقديم برنامج تلفزيوني على قناة beIN Drama القطرية.

ونشرت “علا” تغريدةٍ عبر حسابها في “تويتر” قالت فيها إنها ستعود للشاشة ببرنامج يحمل أسم “مع أو ضد” ويتناول طرح مواضيع اجتماعية مثيرة للجدل، إبتداءً من أول أيام عيد الفطر المبارك .

وعبّرت عن أمنياتها في أن ينال البرنامج اعجاب المشاهدين، مشيرةً إلى أن فريق العمل “صنعه بحبٍ كبير و حرفيةٍ عالية”.

أحلم لأحقق 🙏

اعود للتقديم والاعلام من جديد من خلال برنامجي مع او ضد على شاشة بي ان دراما إبتداءً من اول ايام عيد الفطر المبارك ..

مشاهدة ممتعة وأتمنى أن ينال إعجابكم فقد صنعناه بحب ٍ كبير و حرفيةٍ عالية pic.twitter.com/omdtWNepGw — Ola Al Fares (@OlaAlfares) May 29, 2019

لقاءٌ بحجم شوقنا 🙏♥️ pic.twitter.com/qgZZmBuJJo — Ola Al Fares (@OlaAlfares) May 29, 2019

وفي فبراير الماضي، أعلنت علا الفارس، أن علاقتها التعاقدية مع مجموعة mbc انتهت فعليًّا عام 2019.

وقالت “الفارس” في تغريدات على ”تويتر“: ”الجمهور العزيز.. رغم التأويلات العديدة والحملات الكثيرة التي ما زلت احتفظ بحق الرد عليها.. أخبركم أن علاقتي التعاقدية مع مجموعة ام بي سي انتهت فعليًّا عام 2019.. علمًا أنني تقدمت باستقالتي بداية 2017 للانتقال إلى مجموعة روتانا، وتم تعطيل هذا التعاقد -حينها- لأسباب نتحدث عنها لاحقًا“.

الجمهور العزيز .. رغم التأويلات العديدة والحملات الكثيرة التي ما زلت احتفظ بحق الرد عليها.. اخبركم ان علاقتي التعاقدية مع مجموعة ام بي سي انتهت فعليا عام ٢٠١٩..علما انني تقدمت باستقالتي بداية ٢٠١٧ للانتقال الى مجموعة روتانا وتم تعطيل هذا التعاقد حينها لأسباب نتحدث عنها لاحقا — Ola Al Fares (@OlaAlfares) February 18, 2019

وسينضم للعمل مع علا الفارس في قناة beIN Drama كل من الاعلامي اللبناني المعروف “نيشان” حيث سيقدم برنامجاً يحمل اسم “توأم روحي”، فيما سيقدم الفنان السوري أيمن زيدان البرنامج الثقافي للألعاب “أنا الأول”.