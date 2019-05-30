لأول مرة على شاشة “beIN Drama” القطرية .. علا الفارس ونيشان وأيمن زيدان في 3 من أقوى وأضخم البرامج

زفّت الإعلامية الأردنية علا الفارس، خبراً “مزعجا” لدول حصار قطر، بإعلانها العودة للشاشة لتقديم برنامج تلفزيوني على قناة beIN Drama القطرية.
ونشرت “علا” تغريدةٍ عبر حسابها في “تويتر” قالت فيها إنها ستعود للشاشة ببرنامج يحمل أسم “مع أو ضد” ويتناول طرح مواضيع اجتماعية مثيرة للجدل، إبتداءً من أول أيام عيد الفطر المبارك .
وعبّرت عن أمنياتها في أن ينال البرنامج اعجاب المشاهدين، مشيرةً إلى أن فريق العمل “صنعه بحبٍ كبير و حرفيةٍ عالية”.
وفي فبراير الماضي، أعلنت علا الفارس، أن علاقتها التعاقدية مع مجموعة mbc انتهت فعليًّا عام 2019.
وقالت “الفارس” في تغريدات على ”تويتر“: ”الجمهور العزيز.. رغم التأويلات العديدة والحملات الكثيرة التي ما زلت احتفظ بحق الرد عليها.. أخبركم أن علاقتي التعاقدية مع مجموعة ام بي سي انتهت فعليًّا عام 2019.. علمًا أنني تقدمت باستقالتي بداية 2017 للانتقال إلى مجموعة روتانا، وتم تعطيل هذا التعاقد -حينها- لأسباب نتحدث عنها لاحقًا“.
وسينضم للعمل مع علا الفارس في قناة beIN Drama كل من الاعلامي اللبناني المعروف “نيشان” حيث سيقدم برنامجاً يحمل اسم “توأم روحي”، فيما سيقدم الفنان السوري أيمن زيدان البرنامج الثقافي للألعاب “أنا الأول”.