في العشر الأواخر من رمضان .. وسيم يوسف يُثير زوبعة بحديثه عن “إرضاع الكبير” وهجوم واسع عليه!

اختار الداعية الإماراتي –أردني الأصل- وسيم يوسف، العشر الأواخر من شهر رمضان، ليثير زوبعةً جديدةً من الجدل بآرائه التي غالباً ما تتسبب في هجومٍ لاذعٍ عليه، بعد حديثه عن قضية “إرضاع الكبير”.

ونشر وسيم يوسف تغريدة تضمّنت تسجيلاً صوتياً للشيخ محمد الالباني قال فيه: “لم تنقل لنا الوسيلة وأنا أقول شخصيا لا مانع عندي أن يكون الرضاع مباشرة من الحلمة لأنه هذا لا يستلزم ما قد يخطر في بال الناس فتنة، لأن الفتنة عندما يكون في إظهار الثدي العضل الممتلئ قد يكون هنا فتنة وهذا مو ضروري تجي تتكشف قدام منو وانما تكشف مقدار الحلمة هذه الحلمة كما يعلم الأزواج ما هي موضع شهوة لأنها سوداء قاتمة”.

وعلق وسيم يوسف على التسجيل الصوتي “الشيخ الألباني – رحمه الله – يقول إن حديث “إرضاع الكبير “كانت مباشرة من الفم لثدي المرأة وليس عن طريق إناء أبداً! لإنه لا يثير شهوة الرجل.. ما رأيكم بقوله ؟ فرأيكم يهمني جداً”.

وشكك وسيم يوسف في الحديث المنسوب للسيدة عائشة، وسأل المدافعين: “هل ترضى هذا لأمك وأختك؟.. ولماذا تدافعون عن صحة الحديث أكثر من دفاعكم عن أم المؤمنين؟”

الشيخ الألباني – رحمه الله – يقول أن حديث " إرضاع الكبير " كانت مباشرة من الفم لثدي المرأة وليس عن طريق إناء أبداً !

لإنه لايثير شهوة الرجل ..

• ما رأيكم بقوله ؟ فرأيكم يهمني جداً pic.twitter.com/Eimsg4abrn — أخوكم د. وسيم يوسف 🇦🇪 (@waseem_yousef) May 27, 2019

وقوبل طرح وسيم يوسف لهذه القضية بتعليقاتٍ ساخطة عليه من قِبَل المغردين، الذين تساءلوا عن تعمّده في إثارة هكذا قضية في هذا الوقت بالذات، معتبرين أن هناك قضايا ذات أولوية أكثر من موضوع “إرضاع الكبير”، لتُطرح وتُنقاش وتوضع لها الحلول.

نحن في ايآم معدوده ..

العشر الاواخر الي فيها ليله

خيرا من الف شهر ..



أليس من الأفضل

الهدوء والطمأنينة وقراءه القران

وعدم الخوض في جدال !!



وبعدين في مواضيع ما تنطرى

بالعام الله يهدينا جميع بس 🙄 — محمد العيناوي العالمي 💜 (@1MbzODTUOQr8IhC) May 29, 2019

حسبي الله ونعم الوكيل اشغلتوا الناس عن الذكر في هذا الشهر الفضيل — N.S.S.H.K. (@NSSHK) May 29, 2019

الله اعلم بهدفك من ذكر ذلك…. اللهم يارب جازه بما فيه نيته — Mmnodel (@aanodel) May 29, 2019

سفاهه حد الثماله .. — عبدالله محمد .. (@kzxc7432) May 29, 2019

نصيحة محب إنتبه ولا تأخذك العزة بالإثم وقد تماديت اكثر من اللازم وتب إلى الله ومن تستند عليه الان بالدنيا لن ينفعك بالآخرة واعلم بأن طريق الغرور والتكبر آخرته الصرف الصحي ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. — د بندر سليمان بن سعيّد (@abototo45) May 29, 2019

والله ياشيخنا انك فاضي صدق

العالم عندها مشاكل واخطاء في الصلوات وفي العبادات بشكل عام وانت تدور ورا موضوع ارضاع الكبير الله يصلح الحال ويجعلك تفكر في شي اهم من هذا 🤦🏻‍♂️💔 — STON (@le_ston9) May 29, 2019

لا حول ولا قوة الا بالله!! خلصت المواضيع!! بقي فقط إرضاع الكبير !!!! — doha makhlouf (@dohamakhlouf) May 29, 2019

ويتعمّد وسيم يوسف، الذي يرى متابعون أنه يُنفذ تعليمات السلطات الإماراتية، لتحقيق أهدافٍ تسعى لها، إثارة قضايا جدلية بغرض حرف أنظار الناس عن المواضيع الأكثر أهمية بالنسبة للناس.

و الله يا وسيم أن ما تقوم به كله مدروس و لم تعطى الجنسيه لذكائك أو عبقريتك بالدين ولكن هي سنوات خداعات و سنوات الأعداء يحتاجون لكلاب يمرقون من الدين كما يمرق السهم في الرامية.



اللهم سلط عليه من لا يخافك يارب و أنتقم منه و أجعلنا نرى متعته بالدنيا وبالاً عليه. — خالد (@NamasteQassim) May 30, 2019

وكان ليوسف آراء سابقة مثيرة خاصة عندما هاجم الإمام البخاري، وقال إنه “لا يثق إلا بالقرآن ويشكك فى كل الكتب حتى البخارى ومسلم”.