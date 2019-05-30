في العشر الأواخر من رمضان .. وسيم يوسف يُثير زوبعة بحديثه عن “إرضاع الكبير” وهجوم واسع عليه!

اختار الداعية الإماراتي –أردني الأصل- وسيم يوسف، العشر الأواخر من شهر رمضان، ليثير زوبعةً جديدةً من الجدل بآرائه التي غالباً ما تتسبب في هجومٍ لاذعٍ عليه، بعد حديثه عن قضية “إرضاع الكبير”.
ونشر وسيم يوسف تغريدة تضمّنت تسجيلاً صوتياً للشيخ محمد الالباني قال فيه: “لم تنقل لنا الوسيلة وأنا أقول شخصيا لا مانع عندي أن يكون الرضاع مباشرة من الحلمة لأنه هذا لا يستلزم ما قد يخطر في بال الناس فتنة، لأن الفتنة عندما يكون في إظهار الثدي العضل الممتلئ قد يكون هنا فتنة وهذا مو ضروري تجي تتكشف قدام منو وانما تكشف مقدار الحلمة هذه الحلمة كما يعلم الأزواج ما هي موضع شهوة لأنها سوداء قاتمة”.
وعلق وسيم يوسف على التسجيل الصوتي “الشيخ الألباني – رحمه الله – يقول إن حديث “إرضاع الكبير “كانت مباشرة من الفم لثدي المرأة وليس عن طريق إناء أبداً! لإنه لا يثير شهوة الرجل.. ما رأيكم بقوله ؟ فرأيكم يهمني جداً”.
وشكك وسيم يوسف في الحديث المنسوب للسيدة عائشة، وسأل المدافعين: “هل ترضى هذا لأمك وأختك؟.. ولماذا تدافعون عن صحة الحديث أكثر من دفاعكم عن أم المؤمنين؟”
وقوبل طرح وسيم يوسف لهذه القضية بتعليقاتٍ ساخطة عليه من قِبَل المغردين، الذين تساءلوا عن تعمّده في إثارة هكذا قضية في هذا الوقت بالذات، معتبرين أن هناك قضايا ذات أولوية أكثر من موضوع “إرضاع الكبير”، لتُطرح وتُنقاش وتوضع لها الحلول.
ويتعمّد وسيم يوسف، الذي يرى متابعون أنه يُنفذ تعليمات السلطات الإماراتية، لتحقيق أهدافٍ تسعى لها، إثارة قضايا جدلية بغرض حرف أنظار الناس عن المواضيع الأكثر أهمية بالنسبة للناس.
وكان ليوسف آراء سابقة مثيرة خاصة عندما هاجم الإمام البخاري، وقال إنه “لا يثق إلا بالقرآن ويشكك فى كل الكتب حتى البخارى ومسلم”.