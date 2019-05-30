فيديو لدكتور عُماني يكشف فيه لماذا ما زالت السلطنة ترفض التعامل مع صندوق النقد الدولي يحظى بانتشارٍ وتفاعلٍ كبيرين

حظي تحليل علمي للدكتور العُماني الشيخ سيف بن سالم الهادي، عن “لعبة الصدمة” التي تنتهجها أمريكا تُجاه دول الخليج، بتفاعلٍ وانتشارٍ واسع على مواقع التواصل الإجتماعي.

وقال “د.الهادي” إن أمريكا تريد من دول الخليج تعاني أن أوضاعاً كبيرة، اقتصاديةَ فيأتي صندوق النقد الدولي ليقدم نفسه على أنه المنقذ لهذه الدول من خلال فرض سياساتٍ اقتصادية وإصلاحات سياسية عليها.

بعد ذلك -يوضح “د.الهادي”- إن ندوق النقد يأمر الدول برفع الدعم الحكومي عن المنشآت الحكومية، وفرض ضرائب على السلع الإستهلاكية، لتبقى الحكومة بين ناري الوضع الإقتصادي المتأزم و بين متطلبات صندوق النقد الدولي الذي يريد أن يُعيش هذا الشعب أو ذاك لحظات الصدمة.

وأكد “د.الهادي” أن سلطنة عمان ما زالت متماسكة أمام صندوق النقد الدولي وتحاول ان لا تحرم الشعب شيئاً مما يتعلق بمعيشته اليومية.

وقال إن المحللين السياسيين والمفكرين يعرفون لماذا تعارض سلطنة عمان حتى الآن سياسات صندوق الدولي، مؤكداً أنه اذا استخدمت توصيات صندوق النقد في المستقبل ستعيش عمان أيام الصدمة وستبحث عن المخلّص المتمثل في أمريكا بشركاتها العابرة للقارات.