“شاهد” لأوّل مرّة في تاريخ الصراع .. المقاومة تقصف آليتين عسكريتين إسرائيليتين بطائرة مسيّرة في غزة

كشفت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، عن استهداف آليتين عسكريتين إسرائيليتين بواسطة طائرة مسيرة لأول مرة في تاريخ الصراع مع الإحتلال الإسرائيلي.

وأكدت سرايا القدس أن مقاتليها تمكنوا من استهداف آليتين عسكريتين بواسطة طائرة مسيرة خلال العدوان الأخير على قطاع غزة.

واشارت السرايا الى أن الإحتلال الإسرائيلي تكتم على العملية وأخفى خسائره.

وكان قيادي كبير في سرايا القدس تحدى الرقابة العسكرية الاسرائيلية بالكشف عن حجم الدمار والخسائر التي لحقت بالاحتلال الاسرائيلي بفعل ضربات المقاومة وعلى رأسها سرايا القدس خلال العدوان الأخير.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت أن عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي الأخير في غزة بلغ 31 شهيدا، بينهم أربع سيدات ورضيعتان وجنينان وطفل، إضافة لإصابة 154 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

وأطلقت المقاومة الفلسطينية نحو 700 صاروخا باتجاه المدن والبلدات الإسرائيلية بعمق أربعين كيلومترا، تمكنت منظومة القبة الحديدية من اعتراض 240 منها، وأسفرت الهجمات الصاروخية هذه عن مقتل أربعة إسرائيليين وإصابة عشرات آخرين بجروح وحالات هلع.