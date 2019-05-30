شاهد| فاجعة في سلطنة عمان وروايات متناقضة بعد العثور على جثة مواطنة وطفلين داخل منزل!

في حادثٍ مؤسف أعلنت شرطة عمان السلطانية، مساء الخميس، وفاة ثلاثة أشخاص بداخل منزلهم في منطقة جبرين بولاية بهلاء.
وأكدت الشرطة في تغريدةٍ لها عبر “تويتر” أن التحقيقات لا زالت جارية لمعرفة مُلابسات الواقعة.
ودعت شرطة عمان السلطانية الجميع الى عدم تداول الأخبار المغلوطة وتقصي الحقائق من مصادرها الرسمية.
أما حساب الدفاع المدني والإسعاف بسلطنة عُمان على “تويتر” فقال إن الطواقم استجابت لبلاغ نشوب حريق منزل بمنطقة جبرين بولاية بهلاء، وعلى ضوءه تمكنت الفرق من السيطرة عليه والحيلولة دون انتشاره، حيث نتج عنه وفاة مواطنة وطفلين .
وذكر نشطاء عمانيون عبر مواقع التواصل الاجتماعيّ، رواياتٍ مختلفة للحادثة، فالبعض قال إن الضحايا لقوا مصرعهم في حريق، وأن المنزل جديد وانتقلت إليه العائلة منذ مدة بسيطة، فيما قال آخرون إنه تمّ العثور على الضحايا مربوطين.
وطالب النشطاء الشرطة بالكشف عن نتائج التحقيقات لان اللغط والغموض في القضية كبير وخاصة عبر جروبات “الواتس اب” في السلطنة.