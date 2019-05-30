“شاهد” رغم كثافة الأمن السعودي.. أمر غير متوقّع حدث لرئيس المجلس العسكري السوداني في الحرم المكي

اعترض سودانيون رئيس المجلس العسكري السوداني عبدالفتاح البرهان في الحرم المكي بالسعودية .
ووجه معتمرون سودانيون في الحرم المكي هتافات تنادي بمدنية الدولة، ضد “البرهان”، رغم الحشد الكبير من رجال الأمن السعوديين الذي أحاطوا به لتأمين الحماية له.
وكان البرهان قد توجه صباح اليوم الخميس إلي المملكة العربية السعودية مترأسا وفد السودان المشارك في القمتين العربية والإسلامية.
وخلع البرهان الزي العسكري الذي اعتاد على الظهور به في خطاباته وزياراته الرسمية وارتدى زيا مدنيا متمثلا في بدلة سوداء.
وجاءت الزيارة تلبية لدعوة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، لحضور القمتين والتي تستضيفهما المملكة بمكة المكرمة الخميس والجمعة.