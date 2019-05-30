“شاهد” السعودية تتباكى أمام الوفود القادمة لحضور قمم مكة بمعرض لطائرات وصواريخ حوثية هاجمتها

للتباكي أمام الوفود العربية القادمة لحضور القمم الخليجية والعربية والإسلامية التي ستعقد بمكة المكرمة، نظمت وزارتا الدفاع والخارجية في السعودية معرضا في مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة ضم عددا من الصواريخ والطائرات المسيرة والقوارب المسيرة وغيرها من المعدات التي استهدف بها الحوثيون المملكة، وفق بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية.

معرض "حقائق في دقائق" أمام قادة 56 دولة و 390 إعلامياً يستعرض الصواريخ الإيرانية وجرائم الحوثي بالأدلة.https://t.co/hS4US6fSqr#واس pic.twitter.com/OrxUWTbFlM — واس (@spagov) May 29, 2019

وذكر البيان أن من بين المعروضات صاروخا بالستيا إيرانيا من طراز “قيام” أُطلق على الرياض في مارس/آذار من العام الماضي، وصاروخا مماثلا أطلق على مكة المكرمة عام 2016، وكذلك طائرة مسيرة إيرانية من طراز “أبابيل”، وأخرى من طراز “راصد”، وفق البيان.

يشار إلى أن جماعة الحوثيين استهدفت -منذ إطلاق الحملة العسكرية التي تقودها السعودية على الجماعة في مارس/آذار 2015- الأراضي السعودية بالعديد من الهجمات، كان آخرها استهداف مرابض طائرات حربية في مطار جازان بطائرة مسيرة، وقبلها بأيام استهداف مخزن للأسلحة في مطار نجران.

وفي منتصف شهر مايو/أيار الجاري، نفّذ الحوثيون ما وصفوه بـ”عملية عسكرية كبرى” بطائرات مسيرة ضد أهداف سعودية، وأقرّت وزارة الطاقة السعودية بوقوع الهجوم على منشآت نفطية، مما أدى لوقف ضخ النفط في أحد الأنابيب الواصلة بين شرق المملكة وغربها.

ورآى متابعون أن هدف السعودية من تنظيم هذا المعرض، يتمثل في توظيف القمم للقول بأن المملكة تتعرض للظلم، ولإبعاد الإعلام عن مجازرها في اليمن.