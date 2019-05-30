سعوديون رفضوا “بذاءة” حمد المزروعي وتطاوله على رئيس وزراء قطر رغم الأزمة

شن سعوديون بتويتر هجوما عنيفا على المغرد الإماراتي “البذيء” حمد المزروعي، بعد تطاوله على رئيس وزراء قطر الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني المتواجد في المملكة حاليا للمشاركة بقمة مكة الطارئة.

ونشر “المزروعي” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) صورة رئيس الوزراء القطري في السعودية رفقة نائب أمير مكة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، الذي كان في استقباله وأرفقها بعبارة ساخرة أساء فيها للوزير القطري.

عبدالله كاتشب وصل يا رقاله 😂 … pic.twitter.com/j6XSHs8z9e — حمد المزروعي (@uae_3G) May 30, 2019

تغريدة “المزروعي” استنفرت العديد من المغردين السعوديين، الذين هاجموه بشدة معتبرين الشيخ عبدالله آل ثاني ضيفا عندهم والتطاول عليه يعد تطاول عليهم.

هذا ضيفنا والضيف مقدر الله يحييه والله يوفق قادتنا لما يعلي شأن أمتنا — سعيدوف الكلاشنكوفي MBS🇸🇦 (@9lMDek33amAQRZH) May 30, 2019

اذا جاك في ابوظبي هذاك الوقت تكلم يا وجه الفلس,ضيف عندنا وله كرامته مثل أى ضيف. — #تركـي القحطاني# (@trky_algahtani) May 30, 2019

وهاجم آخرون “ببغاء” ابن زايد حمد المزروعي ووصفوه بأنه (شيطان إماراتي) لا هم له سوى نشر الفتنة بين شعوب الخليج وتقليبهم على بعضهم البعض بتغريداته المسمومة.

كل من يدعو الى الفتنة ويضع ما يمثل الامارات ما هو الا شيطان رجيم ولا يمت بصلة اليهم ولا الى اهل المملكة العربية السعودية الشرفاء وإنما هو مندس للتآمر على وحدة الصف العربي الاسلامي الخليجي ويرجى من الجميع عدم الانسياق وراء تغريداتهم التحريضية حفظ الله امتنا الاسلامية والعربية منهم — homam alomar (@homamalomar) May 30, 2019

الله يحيي جميع ضيوف المملكة . — موسى الاحمري (@alahmari6000) May 30, 2019

فيما أثنى ناشطون على ردود السعوديين على صبي ابن زايد حمد المزروعي، وكتب أحدهم:”ردود الشعب السعودي واحترامهم لعاداتهم وتقاليدهم ودينهم تكفينا فخر ،، نحمد الله على نعمة الإسلام وإنتمائنا لهذا البلد”

ردود الشعب السعودي واحترامهم لعاداتهم وتقاليدهم ودينهم تكفينا فخر ،، نحمد الله على نعمة الإسلام وإنتمائنا لهذا البلد ❤️ — Abu leen (@i33ssm) May 30, 2019

وكتب آخر:”هذا ضيف اهل الكرم المملكه العربيه السعوديه ولا يرضون ان احد يتهكم ولو بحرف على ضيوفهم… فالزم حدك”

هذا ضيف اهل الكرم المملكه العربيه السعوديه ولا يرضون ان احد يتهكم ولو بحرف على ضيوفهم… فالزم حدك — طلال (@Gigg803GmailCo1) May 30, 2019

ووصل رئيس مجلس وزراء قطر، الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، إلى السعودية لتمثيل بلاده في القمم الخليجية والعربية والإسلامية التي تستضيفها مكة المكرمة يومي الخميس والجمعة.

وأفادت وكالة “قنا” القطرية الرسمية بأن طائرة آل ثاني هبطت في مطار الملك عبدالعزيز الدولي في مدينة جدة، التي يتوافد إليها الرؤساء لينتقلوا لاحقا منها إلى مكة.

وأوضحت الوكالة أن رئيس الوزراء القطري كان في استقباله كل من نائب أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عبداللطيف راشد الزياني، وأمين محافظة جدة، صالح التركي.

من جانبها، نشرت الخارجية السعودية صورة لرئيس الوزراء القطري عقب وصوله إلى المملكة وهو يجلس رفقة نائب أمير منطقة مكة.

وتشارك قطر للمرة الأولى على مستوى عال في اجتماعات تستضيفها السعودية منذ اندلاع الأزمة الخليجية، يوم 5 يونيو 2017، حينما أعلنت المملكة والإمارات والبحرين ومصر قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر ووقف الحركة البرية والجوية والبحرية معها، متهمة إياها بدعم الإرهاب والانحراف عن المحيط الخليجي، وهو ما تنفيه الدوحة بشدة.

وسبق أن قالت وزارة الخارجية القطرية إن أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تلقى رسالة خطية من العاهل السعودي تضمنت دعوته لحضور القمة الطارئة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مكة.

ومن المتوقع أن تركز قمم مكة الـ3 على مناقشة قضيتي إيران، خاصة بعد الهجمات الأخيرة على محطي ضخ النفط في السعودية و4 سفن شحن قرب مياه الإمارات، وتسوية الصراع الفلسطيني والإسرائيلي لا سيما في ظل خطة السلام الأمريكية المعروفة باسم “صفقة القرن”.