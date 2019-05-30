رغم تسامي قطر على ما فعلته دول الحصار ومشاركتها في قمم مكة .. شاهد التصرف الصبياني لقناة “الإخبارية” السعودية

رغم أنّ دولة قطر تسامت على ما تعرَضت له من دول الحصار وفي مقدمتها السعودية، حرصاً على قضايا الأمة ومصالح الشعوب، واتخذت قرارها بالمشاركة في قمم مكة الثلاث، إلا أن الإعلام السعودي أثبت تعامله “الصبياني” مع قطر حتّى في هذه القمم.

تعمدت القناة السعودية الرسمية هذه المرة، حذف اسم قطر وعلمها من الدول المشاركة في القمة الطارئة بمكة، رغم تلقي الدوحة دعوة رسمية من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز للمشاركة.

الملك سلمان يدعو #قطر لحضور #القمه_الخليجيه_العربيه_بمكه

وقناة الأخبارية لاترغب بحضور قطر !

pic.twitter.com/i7Y8HBNyNX — قطر اليوم (@Qat) May 30, 2019

من جانبها هاجمت الشيخة القطرية مريم آل ثاني الإعلام السعودي، ووصفت هذا العبث بـ”شغل أطفال”.

ودونت ساخرة في تغريدة لها رصدتها (وطن):”شغل أطفال ومب أي أطفال، مستوى “حضانة”.

شغل أطفال . . ومب أي أطفال . . مستوى "حضانة"

🤣🤣🤣🤣

شايلين علم دولة #قطر اللي معزبهم قدم لها الدعوة بشكل رسمي . .

وصافين أعلامهم كـ #دول_الحصار في المقدمة ورى بعض، وبعدها علم سلطنة عمان ودولة الكويت، متجاهلين البرتوكول الدولي!

حتى في الأمور البروتوكولية "لا يفقهون"! pic.twitter.com/cIxP3xU3Lv — مــريــم آل ثــانــي (@ALThani_M) May 30, 2019

وتابعت موضحة:”شايلين علم دولة قطر اللي معزبهم قدم لها الدعوة بشكل رسمي، وصافين أعلامهم كـ دول الحصار في المقدمة ورى بعض، وبعدها علم سلطنة عمان ودولة الكويت، متجاهلين البرتوكول الدولي! حتى في الأمور البروتوكولية “لا يفقهون”.

ووصل رئيس مجلس وزراء قطر، الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، إلى السعودية لتمثيل بلاده في القمم الخليجية والعربية والإسلامية التي تستضيفها مكة المكرمة يومي الخميس والجمعة.

وأفادت وكالة “قنا” القطرية الرسمية بأن طائرة آل ثاني هبطت في مطار الملك عبدالعزيز الدولي في مدينة جدة، التي يتوافد إليها الرؤساء لينتقلوا لاحقا منها إلى مكة.

وأوضحت الوكالة أن رئيس الوزراء القطري كان في استقباله كل من نائب أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عبداللطيف راشد الزياني، وأمين محافظة جدة، صالح التركي.

من جانبها، نشرت الخارجية السعودية صورة لرئيس الوزراء القطري عقب وصوله إلى المملكة وهو يجلس رفقة نائب أمير منطقة مكة.

كما كلّف سلطان عمان قابوس بن سعيد، السيد شهاب بن طارق آل سعيد لترؤس وفد السلطنة المشارك في أعمال القمّتين الطارئتين (الخليجية والعربية) المقرر عقدهما في مكة المكرمة الخميس وفي أعمال القمة الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي المقرر عقدها يوم الجمعة .

