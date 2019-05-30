حساب بحريني يكشف بالتفاصيل: ضبط شبكة دعارة إماراتية “من نوع خاص” تعمل لصالح “ابن زايد” في البحرين

زعم حساب “نائب تائب” في البحرين، أن جهاز الأمن الوطني في البحرين ألقى القبض على شبكة دعارة إماراتية “من نوع خاص” مكونة من 4 إماراتيات، كانت تقوم باستدراج شخصيات هامة وتصويرهم بأوضاع مخلة وابتزازهم لصالح محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي.حسبما ذكر الحساب

وأشار الحساب إلى أن هؤلاء الفتيات اللائي تم القبض عليهن صباح فجر 28 مايو الجاري بالحروف الأولى من أسمائهن: “ع.م. الشحي ( ٢٠ عام ) ، ف.خ. الشامسي (٢٢ عام ) ، أ.ن. المهيري (٢٠ عام )، ف.م. المنهالي (٢٣ عام).

التغريدات من ١ إلى ٩

صباح هذا الفجر الموافق ٢٨ مايو ٢٠١٩ جهاز الأمن الوطني في #البحرين يلقي القبض على ٤ اماراتيات هن :



١- ع.م. الشحي ( ٢٠ عام )

٢- ف.خ. الشامسي (٢٢ عام )

٣- أ.ن. المهيري (٢٠ عام )

٤- ف.م. المنهالي (٢٣ عام)#بن_زايد_يتاجر_بنساء_الامارات_في_البحرين pic.twitter.com/HLEVyEIpej — نائب تائب (@Emp_Bahrain) May 29, 2019

وأوضح حساب “نائب تائب” ـ الذي لا يعرف إلى الآن من يقف ورائه في البحرين أن الـ 4 بنات منقسمات على شقتين، شقة في “الرفاع” وشقة في مدينة عيسى.

وأضاف أنه ضبط بحوزتهن أجهزة صغيرة للتصوير مثبته ف غرفهن عبارة عن ( Esi-128PW 720P HD ) و ( wireless pinhole mini micro spy Nanny Camera Kit ) وشرائح أتصال يونانية وأجهزة دقيقة في مجوهرات.

٢- الأربع بنات منقسمات على شقتين،

شقة في #الرفاع وشقة #مدينة_عيسى.

٣- ضبط عندهن أجهزة صغيرة للتصوير مثبته ف غرفهن ( Esi-128PW 720P HD ) و ( wireless pinhole mini micro spy Nanny Camera Kit )

وشرائح أتصال يونانية وأجهزة دقيقة في مجوهرات#بن_زايد_يتاجر_بنساء_الامارات_في_البحرين pic.twitter.com/UzPlO1QsVJ — نائب تائب (@Emp_Bahrain) May 29, 2019

واعترفت الفتيات -بحسب “نائب تائب”- بأنهن استأجرن الشقتين منذ ٧ شهور لغرض الإقامة ما بين البحرين والإمارات ولتصوير اللقاءات والعلاقات العاطفية والحميمة “للابتزاز مع بعض الشخصيات المستهدفة ونتحفظ ع تحديد نوعية الشخصيات لحساسية الموضوع”.

٤- اعترفن جميعهن ( البنات الاربع) بأنهن استأجرن الشقتين منذ ٧ شهور لغرض الإقامة ما بين البحرين و الامارات ولتصوير اللقاءات و (العلاقات العاطفية والحميمة) للابتزاز مع بعض الشخصيات المستهدفة ونتحفظ ع تحديد نوعية الشخصيات لحساسية الموضوع

#بن_زايد_يتاجر_بنساء_الامارات_في_البحرين pic.twitter.com/byiAczgt0x — نائب تائب (@Emp_Bahrain) May 29, 2019

وذكر الحساب البحريني أن إحدى الفتيات حاولت الاتصال بالسفير الإماراتي فور مداهمة شققهن، لكن منتسبي جهاز الأمن الوطني منعها من إجراء الاتصالات.

٥- فور القاء مداهمة شققهن حاولت بنت المنهالي الاتصال بالسفير ولكن منتسبي جهاز الأمن الوطني منها من إجراء الاتصالات.



٦- تم التحفظ على جميع المضبوطات من أفلام و كاميرات و شرائح اتصال و هواتف عدد ١٣ .#بن_زايد_يتاجر_بنساء_الامارات_في_البحرين pic.twitter.com/fu3a1nLvaz — نائب تائب (@Emp_Bahrain) May 29, 2019

البنات الأربع اعترفن أيضا بحسب حساب “نائب تائب” أنهم كن يحضرن لسهرات ستقام في ليالي العديد مع بعض الشخصيات الرسمية لغرض تصويرهم وإرسالها إلى أبوظبي.

٧- الأربع بنات لم يظهرن اي خوف أو توتر أو فزع من انكشافهن لعلمهن بتفوذ أبوظبي في #البحرين وسرعة لملمتها الفضيحة.

٨- الأربع بنات اعترفن يحضرن لسهرات ستقام في ليالي العديد مع بعض الشخصيات الرسمية لغرض تصويرهم و ارسلها الى #ابوظبي#بن_زايد_يتاجر_بنساء_الامارات_في_البحرين pic.twitter.com/KtOIvtPoEO — نائب تائب (@Emp_Bahrain) May 29, 2019

واختتم الحساب تغريداته بالإشارة إلى البنات الأربع في طريقهن لمطار البحرين الدولي للمغادرة إلى دبي بعد اتصال سفير أبوظبي للديوان الملكي.

٩- البنات الأربع

١- ع.م. الشحي ( ٢٠ عام )

٢- ف.خ. الشامسي (٢٢ عام )

٣- أ.ن. المهيري (٢٠ عام )

٤- ف.م. المنهالي (٢٣ عام)

في طريقهن لمطار البحرين الدولي للمغادرة الى #دبي بعد اتصال سفير #أبوظبي للديوان الملكي. pic.twitter.com/Q0d4nD1omp — نائب تائب (@Emp_Bahrain) May 29, 2019

وكان ذات الحساب المثير للجدل كشف قبل أيام أن هناك حالة من التوتر غير المسبوق بين ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد بعد اكتشاف السلطات البحرينية خلية تجسس إماراتية في البلاد.

وأشار حساب “نائب تائب” إلى أن زيارة ابن زايد الأخيرة للبحرين ولقائه الملك حمد كانت بخصوص هذا الشأن لاحتواء الموقف بأوامر من الملك سلمان الذي أبدى استيائه من محمد بن زايد وطالب بحل القضية بعيدا عن الإعلام.

وتشير “وطن” إلى أنّه لا يمكنها التأكد من صحّة كل ما يُنشر على حسابات التواصل الاجتماعيّ.