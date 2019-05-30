السلطان قابوس يُصدر أوامر هامة بخصوص محافظة مسندم .. تعرّفوا عليها

أصدر سلطان عمان، السلطان قابوس بن سعيد، توجيهاته بتقديم بعض الإعفاءات من الرسوم والضرائب لأي مستثمرٍ جديد يرغب في إنشاء مشروع سياحي بمحافظة مسندم استثناءً من أية أنظمة معمول بها في هذا الشأن بهدف تنشيط الجانب السياحي في هذه المحافظة.

وقضت التوجيهات بالإعفاء من الرسوم الجمركية المترتبة على مواد البناء والأدوات والتجهيزات التي يتطلبها المشروع السياحي أثناء فترة التشييد والإعفاء من ( الرسوم السياحية المحددة بـ”4%” والرسوم البلدية المحددة بـ”5%” بدءًا من التشغيل الفعلي للمشروع ولمدة عشر سنوات.

كما قضت التوجيهات كذلك بالإعفاء من ضريبة الدخل على الشركات البالغ قدرها “15%” بدءًا من التشغيل الفعلي للمشروع ولمدة عشر سنوات .

وأمر السلطان بأن يتم تفعيل هذه الإعفاءات اعتبارًا من أول يونيو من العام الجاري ۲۰۱۹م.