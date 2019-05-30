السلطان قابوس يصدر توجيهات لتسهيل الاستثمار في مسندم
السلطان قابوس يصدر توجيهات لتسهيل الاستثمار في مسندم
الهدهد

السلطان قابوس يُصدر أوامر هامة بخصوص محافظة مسندم .. تعرّفوا عليها

كتب وطن
0

أصدر سلطان عمان، السلطان ، توجيهاته بتقديم بعض الإعفاءات من الرسوم والضرائب لأي مستثمرٍ جديد يرغب في إنشاء مشروع سياحي بمحافظة مسندم استثناءً من أية أنظمة معمول بها في هذا الشأن بهدف تنشيط الجانب السياحي في هذه المحافظة.

وقضت التوجيهات بالإعفاء من الرسوم الجمركية المترتبة على مواد البناء والأدوات والتجهيزات التي يتطلبها المشروع السياحي أثناء فترة التشييد والإعفاء من ( الرسوم السياحية المحددة بـ”4%” والرسوم البلدية المحددة بـ”5%” بدءًا من التشغيل الفعلي للمشروع ولمدة عشر سنوات.

كما قضت التوجيهات كذلك بالإعفاء من ضريبة الدخل على الشركات البالغ قدرها “15%” بدءًا من التشغيل الفعلي للمشروع ولمدة عشر سنوات .

وأمر السلطان بأن يتم تفعيل هذه الإعفاءات اعتبارًا من أول يونيو من العام الجاري ۲۰۱۹م.

قد يعجبك ايضا
الهدهد

باحث عُماني: لا تنتظروا انهيار النظام الإيراني .. وهذه خيارات دول الخليج لإقامة…

الهدهد

المرتزق يوسف علاونة يعاود التطاول على سلطنة عمان .. وهذا ما ادّعاهُ عن علاقتها مع…

تقارير

السلطنة هدف لحملات تشويه وتشكيك .. لهذه الأسباب يشن اليمين الأميركي حملة على عُمان

الهدهد

المرتزقة شيرين سباهي تهذي: سلطنة عُمان تحمي تجارة المخدرات بالكويت “ولديها…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.