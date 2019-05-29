هذا ما أبلغه الملك عبدالله الثاني لـ”كوشنر” الذي بدأ جولة خاصة قبيل إطلاق “صفقة القرن”

أبلغ العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء بأن ”السلام الشامل والدائم“ في الشرق الأوسط لن يتحقق إلا بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وبدأ كوشنر على رأس وفد رفيع جولة شملت الرباط وعمان ومن ثم القدس لبحث “صفقة القرن” .

ويضم الوفد المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، والمبعوث الأمريكي الخاص المعني بشؤون إيران، برايان هوك.

ووفقا لمصادر أمريكية مسؤولة، فإن الجولة تأتي لمناقشة الجانب الاقتصادي من “صفقة القرن”، التي تعدها إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بإشراف من صهره كوشنير.

وأكدت المصادر المسؤولة في وقت سابق أن الجولة تجري على خلفية الاستعدادات لعقد “ورشة العمل” الاقتصادية المعنونة باسم “السلام من أجل الازدهار” في العاصمة البحرينية المنامة يومي 25 و26 يونيو المقبل، والتي تعتبر خطوة أولى في إطار خطة السلام الأمريكية المعروفة إعلاميا بـ”صفقة القرن”.