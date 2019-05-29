“شاهد” باحث كويتي يكشف بالخطوات كيف تتم عملية إطلاق صاروخ نووي لو أمر بها “ترامب”

أوضح الباحث الكويتي في العلوم د.محمد العنزي الوقت الذي يستغرقه إطلاق صاروخ نووي لو أمر بذلك الرئيس الامريكي دونالد ترامب .

وقال إن الأمر يبدأ باجتماع بين الرئيس الأمريكي، ومستشاريه العسكريين والمدنيين، وقد يكون هذا الإجتماع في البيت الأبيض، أو من خلال اتصال آمن.

وأشار إلى أن بعض المستشارين قد يكون له أراء معارضة، غير أن القرار الأخير يعود للرئيس، الذي هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وعليه فإنّ الجيش سينفذ قراره.

وقال “العنزي” إن ذلك الإجتماع قد يكون قصير جدا ولا يتجاوز 30 ثانية، فإن قرر الرئيس إطلاق الصاروخ، يقوم البنتاغون بعملية الاعداد والتأكد من أنّ الذي أصدر القرار هو الرئيس الأمريكي.

بعد ذلك يحضر ضابط من غرفة عمليات الحرب في البنتاغون برمز التحدي، ويقوم بمقارنته بالرمز الذي يحمله الرئيس معه، وبمجرد اتمام عملية التأكيد يصدر أمر الإطلاق، وتقوم غرفة عمليات الحرب بإصدار رسالة تحتوي على موعد وخطة الاطلاق .

ويوضح “العنزي” أن تلك الرسالة عبارة عن مئة وخمسين حرفاً فقط يتم تشفيرها وإرسالها للمعنيين.

خلال ثوانٍ تستقبل غواصة و5 قواعد لاطلاق صواريخ icbm في مواقع مختلفة تحت الارض رسالة الاطلاق، حيث يخرجون الرمز الخاص بهم من الخزائن ويتم مقارنته بالرمز المُرسَل لهم .

بعد ذلك يقوم فريق الاطلاق بادخال رمز الاطلاق في الحاسوب . وعند وقت الاطلاق المحدد يستخرج كل فريق من الفرق الخمسة مفاتيحه الخاصة للتنفيذ .

وأشار الى ان صواريخ الغواصات تحتاج الى خمسة عشرة دقيقة للخروج من الماء .