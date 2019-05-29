“شاهد” المرتزق أنور مالك يهدد إيران بلسان إماراتي: الضريبة ستكون غالية جدا كما قال الرئيس ترامب!

خرج الكاتب والمرتزق الجزائري الدكتور أنور مالك، يهدد إيران بلسان إماراتي ويؤكد أن الإمارات فتحت التحقيقات في الاعتداء على أربع سفن تجارية في ميناء الفجيرة بمياه الخليج يوم 12 مايو الجاري.

وقال “مالك” ـ القلم السعودي المأجورـ في البرنامج الذي يقدمه على شاشة قناة “السعودية24” التي يمولها الديوان الملكي مباشرة، إنه من المهم جدا معرفة نتيجة التحقيات وتحقيق الجهة الفاعلة، لكن أصابع الاتهام كلها تشير إلى إيران ليست من جهات رسمية ولكن من عدة جهات أخرى.

محلل قناة ٢٤ سعودي الفضائية

د. أنور مالك في #المراقب :

فتحت الأمارات التحقيقات في الاعتداء على أربع سفن تجارية في مياه الخليج وإن ثبت على نظام الملالي تورطه فإن الضريبة ستكون غالية جداً

#ايران #امريكا #السعودية #الكويت #الامارات #البحرين pic.twitter.com/4CZDmqCS8a — قناة 24 السعودية (@Saudi_24) May 27, 2019

وتابع الكاتب الجزائري مهددا:”إن ثبت على نظام الملالي تورطه في هذه العملية الإرهابية فإن الضريبة ستكون غالية جدا، خاصة وأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سبق أن حذر إيران من أنها ستعاني كثيرا إذا قامت بأي عمل”

وكان وزير الدولة للشؤون الخارجية في دولة الإمارات، أنور قرقاش، قال في تصريحات سابقة إن التحقيقات لمعرفة الجهة المسؤولة عن استهداف السفن الـ4 قرب ميناء الفجيرة الاستراتيجي لا تزال جارية مع فرنسا وأمريكا.

ولم يكشف “قرقاش” هوية الجهة التي تقف خلف عملية الاستهداف التي وصفتها أبوظبي بـ”التخريبية”، لكنه نوه في حوار غير مصور مع الصحفيين إلى أن المنطقة تشهد أحداثا “جدية” كنتيجة للسلوك الإيراني.

هذا ونفت الخارجية الإيرانية اتهامات مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون لطهران بتفجيرات الفجيرة التي استهدفت 4 ناقلات نفط، ووصفتها بالمثيرة للسخرية.

وقالت الخارجية الإيرانية اليوم الأربعاء: “اتهامات بولتون لطهران بالمسؤولية عن تفجيرات الفجيرة مرفوضة ومثيرة للسخرية تماما”، وأضافت أن “اتهامات بولتون ناتجة عن خطط سياسية مدمرة للفريق (ب)”.

وأشارت إلى أنها “لا تستغرب توجيه هكذا اتهامات خلال لقاء بولتون وبن زايد اللذين ينتهجان العداء لإيران منذ وقت طويل”.

وختمت بالقول: “على بولتون وجميع من يدقون طبول الحرب والفوضى في المنطقة أن يعلموا أن إيران بصبرها الاستراتيجي ووعيها واستعداداتها الدفاعية ستحول دون تحقيق الأهداف المشؤومة لخلق فوضى عارمة في المنطقة”.

وقال بولتون اليوم الأربعاء من الإمارات التي وصلها أمس، إن الهجمات على ناقلات النفط قبالة سواحل الإمارات هذا الشهر تمت باستخدام “ألغام بحرية من إيران بشكل شبه مؤكد”.

وما تسميه إيران بالـ”فريق ب”، يضم “مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جون بولتون، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد”.