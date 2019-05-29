“رداحة الإمارات” مريم الكعبي تُقحم قطر في قضية هشام عشماوي.. هذا ما قالته فتحولت لـ”مسخرة” تويتر

استغلت الكاتبة الإماراتية المقربة من النظام مريم الكعبي، أنباء تسليم مليشيات الجنرال المتمرد في ليبيا خليفة حفتر، للسلطات المصرية، هشام عشماوي، المصنف على قوائم الارهاب في مصر، لمهاجمة قطر وربطها بالأمر كعادة “الكعبي” دون أن يكون للدوحة علاقة بالأمر من بعيد أو قريب.

“الكعبي” وفي تغريدة لها بتويتر وبعد أن تصدر اسم “هشام عشماوي” مواقع التواصل، حاولت شن حملة جديدة على قطر مستغلة الشهرة الإعلامية للقضية وزعمت أن “عشماوي” كان يتلقى دعما من قطر وتركيا.

ودونت مانصه:”التعاون الأمني بين السلطات المصرية واللييية سيؤدي إلى إحكام الطوق على رؤوس التطرّف والإرهاب ومن يشقون الجيوب ويلطمون الخدود في تركيا وقطر يحمون رعاياهم من المتطرفين والإرهابيين.”

التعاون الأمني بين السلطات المصرية واللييية

سيؤدي إلى إحكام الطوق على رؤوس التطرّف والإرهاب

ومن يشقون الجيوب

ويلطمون الخدود في تركيا وقطر يحمون رعاياهم من المتطرفين والإرهابيين.

أصابهم الرعب واعتراهم الخوف : ستتساقط أركان معبد الإرهاب وستنكشف الكثير من الأوراق . — مريم الكعبي (@maryam1001) May 28, 2019

وتابعت مزاعمها:”أصابهم الرعب واعتراهم الخوف، ستتساقط أركان معبد الإرهاب وستنكشف الكثير من الأوراق”

وسخر ناشطون مما وصفوه بـ(غباء مريم الكعبي وفشلها حتى في الكذب)، حيث أن قوات حفتر نفسها والجهات التي حققت مع عشماوي لم يصدر عنها ولو مجرد تلميح إلى ما ادعته الكعبي من تمويل قطر وتركيا لهشام عشماوي.

يشار إلى أن الكاتبة الإماراتية الشهيرة بـ“رداحة الإمارات” مريم الكعبي اتهمت قطر سابقا بصناعة الفتنة بين الإمارات وسلطنة عمان والسعودية والكويت وغيرها من الدول محملة قطر مسؤولية خراب العالم أجمع، واصفة الشعبين العماني والكويتي وكل المتعاطفين مع قطر بـ”السذج”، متناسية حملات الكراهية التي شنها الإعلام الإماراتي والسعودي ضد قطر وشعبها منذ اندلاع الازمة الخليجية عام 2017.

ودائما ما تدعم “الكعبي” في تغريداتها ومقالاتها النظام القمعي في مصر بقيادة عبد الفتاح السيسي، وتصف جميع المعارضين له بالإخوان الإرهابيين، ليتضح أنها تسير على خط السياسة الإماراتية التي وضعها محمد بن زايد تماما.

وتسلمت السلطات المصرية، مساء الثلاثاء، عشماوي، بعد زيارة قام بها رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، اللواء عباس كامل، إلى دولة ليبيا، التقى خلالها حفتر الذي يقود هجوماً على طرابلس بهدف السيطرة عليها تنفيذاً لرغبة حلفائه (السعودية والإمارات ومصر).

وكانت قوات حفتر التي تسمى نفسها “القوات المسلحة العربية الليبية”، أعلنت إلقاء القبض على المصري هشام عشماوي في 8 أكتوبر / تشرين الأول من العام الماضي، خلال عملية أمنية في مدينة درنة.

وقال بيان صادر عن مليشيات حفتر، إن اللواء عباس كامل الذي زار ليبيا، تسلم عشيماوي والذي ترأس أحد التنظيمات الإرهابية بمدينة درنة ونفّذ عددا من العمليات الإرهابية الدامية بدولتي ليبيا ومصر، حيث استطاعت ما قالت عنها “القوات المسلحة الليبية”، إلقاء القبض عليه خلال حرب تحرير درنة.

واُتهم “عشماوي” بالاشتراك في محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم، وكذلك اغتيال النائب العام السابق هشام بركات، والإعداد لاستهداف الكتيبة “101 حرس حدود”، واستهداف مديرية أمن الدقهلية، والهجوم على حافلات الأقباط بالمنيا والذي أسفر عن مقتل 29 شخصا، والهجوم على مأمورية الأمن الوطني بالواحات والتي راح ضحيتها 16 شخصا.