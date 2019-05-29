الكشف عن الشخصية التي سترأس وفد قطر في قمة مكة .. وشيخة قطرية تفجر مفاجأة بشأن إدارة القمة

أفادت العديد من وسائل الإعلام القطرية، بأن الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية سيمثل دولة قطر في قمة مكة التي ستعقد غدا الخميس.

من جانبها أكدت لولوة الخاطر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية أن مشاركة قطر ستكون رفيعة على مستوى معالي رئيس مجلس الوزراء الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني في قمم مكة الثلاث.

إن دولة قطر التي لم تغب يوما عن المشاركة الفعالة والإيجابية عربيا وإسلاميا ودوليا تغلّب مرة أخرى المصلحة العليا للمنطقة على الخلافات البينيّة حيث قررت القيادة الرشيدة المشاركة الرفيعة على مستوى معالي رئيس مجلس الوزراء الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني @ANK_AlThani في قمم مكة الثلاث. pic.twitter.com/0X2uUTADEy — لولوة راشد الخاطر (@Lolwah_Alkhater) May 29, 2019

وقالت “الخاطر” في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي في تويتر رصدتها (وطن)، إن دولة قطر لم تغب يوما عن المشاركة الفعالة والايجابية عربيا وإسلاميا ودوليا و ان دولة قطر تغلب مرة أخرى المصلحة العليا للمنطقة على الخلافات البينية.

وأشارت إلى أن الظروف الصعبة والحساسة التي تمر بها المنطقة والتصعيد المتسارع يوميا، يتطلبان الحكمة والتعامل بمسؤولية، لذا فإن مشاركة دولة قطر والدول التي تتمتع بالعقلانية وحسّ المسؤولية تعدّ واجبا قوميا وإنسانيا لتحقيق الأمن الجماعي والمصلحة العليا لشعوب المنطقة ولعقلنة الخطاب القائم.

إن الظروف الصعبة والحساسة التي تمر بها المنطقة والتصعيد المتسارع يوميا، يتطلبان الحكمة والتعامل بمسؤولية، لذا فإن مشاركة دولة قطر والدول التي تتمتع بالعقلانية وحسّ المسؤولية تعدّ واجبا قوميا وإنسانيا لتحقيق الأمن الجماعي والمصلحة العليا لشعوب المنطقة ولعقلنة الخطاب القائم. https://t.co/OXg9MmHyj9 — لولوة راشد الخاطر (@Lolwah_Alkhater) May 29, 2019

بينما فجرت الشيخة القطرية مريم آل ثاني، مفاجأة بشأن القمة المرتقبة والمثيرة للجدل.

وقالت في تغريدة على سحابه الرسمي بتويتر رصدتها (وطن) إن أمير الكويت الشيخ صباح الجابر الصباح وكلت إليه السعودية إدارة هذه القمة.

مصادر:



المملكة العربية السعودية توكل سمو الشيخ #صباح_الأحمد أمير دولة الكويت الشقيقة بإدارة #قمة_مكة يوم الخميس.



معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية يترأس وفد الدولة في القمة.



لأجل عين الشيخ صباح تكرم مدينة 🇰🇼🇶🇦 — مــريــم آل ثــانــي (@ALThani_M) May 29, 2019

ويرى مراقبون أن حساسية الأوضاع في المنطقة تستدعي نظر الدوحة إلى القمم الثلاث في إطار أوسع من الخلافات الإقليمية، وهو إطار يهتم بطبيعة التحديات الجسيمة التي تمر بها المنطقة، وتؤثر -بالضرورة- مباشرة على الدوحة، وتحوز على اهتمامها؛ مما دفعها إلى ترفيع مستوى تمثيلها في هذه القمة.

الدعوة التي وجهها الملك السعودي لأمير قطر لحضور قمة مكة؛ فُسرت من قبل محللين على أنها خطوة سعودية تمثل تراجعا عن الاتهامات التي ظلت توجهها الرياض والدول المشاركة في الحصار إلى قطر طوال العامين الماضيين.

وإثر ذلك، يبرز تساؤل مهم يتعلق بنوع التجاوب والتمثيل القطري وحجمه في القمم الخليجية والعربية والإسلامية التي ستعقد في مكة.