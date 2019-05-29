سلطان عمان قابوس بن سعيد
سلطان عمان قابوس بن سعيد
الهدهد

السلطان قابوس لن يحضر قمة مكة .. وهذه الشخصية ستترأس وفد سلطنة عمان الى السعودية

كتب وطن
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كلّف سلطان عمان قابوس بن سعيد، السيد شهاب بن طارق آل سعيد لترؤس وفد السلطنة المشارك في أعمال القمّتين الطارئتين (الخليجية والعربية) المقرر عقدهما في مكة المكرمة الخميس وفي أعمال القمة الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي المقرر عقدها يوم الجمعة .

وسيتوجه ” آل سعيد” غدًا إلى المملكة العربية لحضور القمّتين الطارئتين،  رفقة وفد رسمي رفيع المستوى.

وتنعقد القمة الإسلامية في دورتها العادية تحت شعار “قمة مكة: يدا بيد نحو المستقبل”، ويحضرها قادة الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، من أجل بلورة موقف موحد تجاه القضايا والأحداث الجارية في العالم الإسلامي.

وكان السلطان قابوس بن سعيد، تلقى الثلاثاء، رسالة خطية من الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، لحضور القمة الطارئة لمجلس التعاون لدول .

وذكرت وكالة الأنباء العمانية، أن أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشئون العلاقات والتعاون الدولى العمانى والممثل الخاص للسلطان، تسلم الرسالة خلال استقباله أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزيانى.

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