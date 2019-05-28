اعتقال طبيب
اعتقال طبيب
حياتنا

ممرضة جاءت لمدير مركز طبي في دبي تطالب برواتبها المتأخرة فهتك عرضها!!

كتب وطن
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اتُهم في دبي بهتك عرض ممرضة عربية تعمل لديه، أثناء تواجدها معه في مكتبه للمطالبة برواتبها المتأخرة، طالبا منها “الخلوة”.

وشهدت المجني عليها البالغة من العمر 23 عاماً، في تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم تعدى عليها في مكتبه، وهتك عرضها، إثر مطالبتها له في يوم الواقعة بحقوقها المتمثلة في رواتبها المتأخرة، مشيرة إلى أنه طلب منها الخلوة “غير الشرعية”.

ولما رفضت، ودفعته للخلف لتبعده عنها، اعتدى عليها بأن صفعها على وجهها، قبل أن تتوجه إلى مركز الشرطة وتفتح بلاغا في الجاني.بحسب صحيفة “البيان” الإماراتية

ودلت التحقيقات أن للمتهم سابقة مماثلة وبالأسلوب الإجرامي نفسه مع موظفة سابقة في المركز.

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