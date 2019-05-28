اختطاف
اختطاف
حياتنا

فتاة خطفت شاباً وصورته عارياً لإجباره على الزواج بها!

كتب وطن
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شهدت مدينة شبرا الخيمة شمال القاهرة واقعة غريبة بطلتها فتاة من محافظة الجيزة اتفقت مع ستة أشخاص على اختطاف طالب جامعي واحتجازه وتصويره عارياً وإكراهه للتوقيع على إيصالات أمانة، من أجل إجباره على الزواج بها.

وتبين أن المجني عليه تربطه علاقة عاطفية بفتاة، وأنها اتفقت مع 6 أشخاص على اختطافه، لإجباره على الزواج منها، بعد أن وعدها بالزواج بعد قصة حب دامت أكثر من عام، وتعددت اللقاءات بينهما، وقراره أخيراً بالابتعاد عنها.

وأشارت مصادر أمنية إلى أنه تم تحرير الطالب، وتوقيف الفتاة و4 متهمين، وقررت النيابة حبسهم على ذمة التحقيق، وأصدرت مذكرة توقيف بحق اثنين آخرين تمكنا من الهرب.

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