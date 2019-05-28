صحيفة فرنسية تكشف “الفخّ” الذي نصبه “ترامب” لإيران

تناول تقرير نشرته صحيفة لاكروا الفرنسية ما وراء إعلان الإدارة الأميركية نشر قوات إضافية ومعدات عسكرية في الشرق الأوسط.

وينسب التقرير إلى محللين القول إن قرار إدارة الرئيس دونالد ترامب يعتبر فخاً نصبته واشنطن لطهران لدفعها إلى استئناف أنشطتها النووية، ثم حشد المجتمع الدولي ضدها.

وترىالصحيفة أن ترامب بدأ ينفخ في الجمر لإشعال النار في الشرق الأوسط، وذلك عندما أعلن من البيت الأبيض أنه سيرسل عدداً صغيراً نسبيا -حوالي 1500 جندي- للحماية في الأغلب، وأن «بعض الأفراد الموهوبين في الطريق إلى الشرق الأوسط في الوقت الحالي

وتضيف أن البيت الأبيض -من أجل تبرير هذه الترتيبات الجديدة- ذكّر “بتهديدات مستمرة” للقوات الأميركية مصدرها “أعلى مستوى” في الحكومة الإيرانية التي نددت بهذه الترتيبات واعتبرتها تهديدا للسلام الدولي.

وذكرت الصحيفة أن التعزيزات الأميركية في الشرق الأوسط تشمل إعادة نشر كتيبة مكونة من 600 جندي مسؤولين عن أربع بطاريات صواريخ باتريوت كانت في المنطقة لتغيير مكانها

ونسبت إلى الأدميرال مايكل غيلداي -وهو مسؤول في قيادة الأركان- القول إن 900 جندي جديد فقط هم الذين سيرسلون إلى المنطقة، وذلك لفترة غير محددة وعلى أسس لم يجرِ تحديدها، مشيرا إلى أنهم سيدعمون بطائرات للاستطلاع والمراقبة، إضافة إلى سرب مكون من 12 طائرة مقاتلة.

وتشير الصحيفة إلى أن لدى القيادة الوسطى للجيوش الأميركية المسؤولة عن الشرق الأوسط وجزء من آسيا الوسطى 70 ألف جندي في المنطقة، 14 ألفا منهم في أفغانستان، و5200 في العراق، وأقل من ألفين في سوريا.

هذا و أكدت وزارة الخارجية الأميركية أن العقوبات على إيران سوف تبقى ولا تقتصر فقط على أنشطتها النووية، مشيرة إلى أنه ليست هناك قنوات اتصال مع إيران. وأبدت الوزارة استعدادها للتفاوض إذا نفذت شروطها