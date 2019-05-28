“شاهد” لأوّل مرّة منذ الحصار .. طائرة أميرية قطرية تهبط في مطار جدة قبل ٤٨ ساعة من القمة الخليجية الطارئة

هبطت طائرة أميرية قطرية، في مطار جدة بالسعودية، فجر اليوم الثلاثاء، لأول مرة منذ حصار قطر عام 2017.
ونشرت قناة “قطر اليوم”، على حسابها في “تويتر”، صورة للطائرة، وعلقت عليها قائلة: “الطائرة الأميرية القطرية تهبط في مطار جدة لأول مره منذ اندلاع الأزمة الخليجية وحصار قطر”.
وعلّق الإعلامي القطري المعروف جابر الحرمي على وصول الطائرة القطرية الى السعودية بالقول: ” الخطوط الجوية القطرية في مطار جدة في رحلة مباشرة من مطار حمد الدولي تحمل على متنها وفد المقدمة المشارك في القمة الخليجية العربية الطارئة ..طار إعلام دول الحصار فرحا..”.
ويأتي وصول الطائرة دون معرفة تفاصيل إضافية قبل ٤٨ ساعة من القمتين الخليجية والعربية التي دعا إليها الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وكانت الخارجية القطرية، قالت على موقعها الإلكتروني، إن الأمير تميم بن حمد آل ثاني تلقى رسالة خطية من الملك سلمان، يدعوه فيها إلى حضور القمة الطارئة لمجلس التعاون الخليجي بمكة المكرمة في 30 مايو/أيار الجاري.
ولم يُعلن حتى اللحظة عن مشاركة الأمير تميم من عدمها في القمة الطارئة بمكة.