شاهد| حادثة خطيرة .. شجار بين ضابط مباحث وشرطي كويتي يتحوّل لاشتباك بالنّار!

شهدت منطقة ميدان حولي بالكويت، مشاجرة اعتبرتها وسائل الاعلام المحلية “خطيرة”، بين ضابط مباحث من قوة مباحث العاصمة وشرطي من قوة مباحث ميدان حولي، تخللها إطلاق أعيرة نارية كثيفة.

وزير الداخلية الفريق م. الشيخ خالد الجراح الصباح يصدر قراراً بتشكيل لجنة تحقيق في واقعة المشاجرة وإطلاق النار. pic.twitter.com/mctXrZzLqf — المجلس (@Almajlliss) May 28, 2019

وبدأت الواقعة عندما شاهد شرطي المباحث الذي كان مكلفاً بتأمين حفلة تخرج أقامتها احدى المدارس الأجنبية الخاصة في منطقة ميدان حولي، مجموعة من الطلاب يتسلقون سور المدرسة فأمسك بأحدهم، وعندما حاول إحالته الى المخفر الذي يبعد أمتارا قليلة عن المدرسة تدخل شخص عرف نفسه بأنه ضابط مباحث، وان الحدث ابن عمه، وطالب الشرطي بتركه، فحدثت بينهما مشادة كلامية تحولت الى مشاجرة بالأيدي. وفق مصادر

واضافت المصادر ان المشاجرة تطورت وتخللها إطلاق نار، لافتة الى ان الشرطي أطلق النار لطلب إسناد من المخفر.

وعند حضور رجال أمن المخفر تم السيطرة على الموقف، وأحيل الطرفان الى المخفر.

وسجل الضابط قضية حملت مسمى “شروع بالقتل واعتداء بالضرب بحق الشرطي”، وجرى حجزهما على ذمة التحقيق.