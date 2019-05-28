“شاهد” السعودية تتهم قطر بدعم “الإرهاب” وترفع علمها “صاغرةً” ليرفرف في مكة المكرمة

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي، مقطعاً مصوراً، يُظهر أعلام دولة قطر، ترفرف في شوارع مدينة مكة المكرمة، قبل ٤٨ ساعة من القمتين الخليجية والعربية التي دعا إليها الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وسخر المغرّد القطري الشهير “بوغانم” في سياق تعليقه على الفيديو وقال: “يشتمون قطر وعلمها مرفوع في السعودية. يتهمون قطر بدعم الارهاب، وعلمها مرفوع عندهم. قالوا لن نجلس مع قطر على طاولة مفاوضات وسيجلسون صاغرين غصب. لماذا ترسمين الحزن في وجوهنا يا قطر ياللي مش خوووش نفر”.

يشتمون قطر🇶🇦🇶🇦🇶🇦🇶🇦🇶🇦🇶🇦

وعلمها مرفوع في السعوديه😂😂😂😂

يتهمون قطر بدعم الارهاب

وعلمها🇶🇦🇶🇦🇶🇦🇶🇦🇶🇦🇶🇦مرفوع عندهم

قالوا..لن نجلس مع قطر على طاولة

مفاوضات وسيجلسون صاغرين غصب😂😂

لماذا ترسمين الحزن في وجوهنا

ياقطر ياللي مش خوووش نفر😂😂😂 pic.twitter.com/D3HYWHZIIv — بوغانم (@hassanalishaq73) May 28, 2019

وفجر الثلاثاء، هبطت طائرة أميرية قطرية، في مطار جدة بالسعودية، لأول مرة منذ حصار قطر عام 2017.

ونشرت قناة “قطر اليوم”، على حسابها في “تويتر”، صورة للطائرة، وعلقت عليها قائلة: “الطائرة الأميرية القطرية تهبط في مطار جدة لأول مره منذ اندلاع الأزمة الخليجية وحصار قطر”.

ولم يُعلن حتى اللحظة عن مشاركة الأمير تميم من عدمها في القمة الطارئة بمكة.

عاجل: الطائرة الأميرية #القطرية تهبط مطار جدة لأول مره منذ اندلاع الأزمة الخليجية وحصار #قطر pic.twitter.com/Ei2gKcz0Sn — قطر اليوم (@Qat) May 27, 2019

وكانت الخارجية القطرية، قالت على موقعها الإلكتروني، إن الأمير تميم بن حمد آل ثاني تلقى رسالة خطية من الملك سلمان، يدعوه فيها إلى حضور القمة الطارئة لمجلس التعاون الخليجي بمكة المكرمة في 30 مايو/أيار الجاري.

وتعقد القمة في دورتها العادية تحت شعار “قمة مكة: يدا بيد نحو المستقبل”، ويحضرها قادة الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، من أجل بلورة موقف موحد تجاه القضايا والأحداث الجارية في العالم الإسلامي.

وتأتي الدعوة في ظل استمرار الأزمة الخليجية، بعد أن قطعت دول السعودية والبحرين والإمارات علاقاتها مع قطر في 5 يونيو 2017.