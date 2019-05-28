حساب سعودي معروف بـ”تويتر” يُسيء لسلطنة عمان ويتّهمها بطعن المملكة .. هكذا جاءهُ الرّد

هاجم حسابٌ سعوديّ معروف ومتابع من قِبَل ١٢٥ ألف متابع على موقع “تويتر”، سلطنة عمان وأساء إليها.

واتهم الحساب السعودي المدعو “طيار ركن”، إلى أن السلطنة طعنت السعودية، و اتخذت أسلوب الحياد دبلوماسيا دائما بحجة أنها لا ترغب بالتدخل بين الدول.

وأضاف في تغريدة: “عندما يتعلق الأمر بإيران وإسرائيل يختفي هذا الحياد وتستنفر كل طاقتها من أجلهم”.

عمان اتخذت أسلوب الحياد دبلوماسيا دائما

بحجة أنها لاترغب بالتدخل بين الدول



وعندما يتعلق الأمر بإيران وإسرائيل يختفي هذا الحياد وتستنفر كل طاقتها من أجلهم



وشعارنا سيفين والخنجر عمانية



فعلا الخنجر عماني — طيار ركن MBS_KSA (@MBS_KSA90) May 27, 2019

وردّ حساب “الشاهين” العُماني على تطاول وإساءة الحساب السعودي على السلطنة، مؤكداً على سياسة الحياد الإيجابي التي تنتهجها السلطنة.

وأضاف: ” سيظل الخنجر عماني، وسيظل السيفين عمانيين، وسيظل المنشار منشاركم”.

وقال: ” حيادنا أكبر من استيعاب مملكتكم بأكملها وبملوكها ولو استوردتم عقولاً صناعية من اليابان وكوريا”.

موزة الخالدي،،، مساءك عماني وبفخر

وسيظل الخنجر عماني

وسيظل السيفين عمانيين

وسيظل المنشار منشاركم

حيادنا أكبر من استيعاب مملكتكم بأكملها وبملوكها ولو استوردتم عقولاً صناعية من اليابان وكوريا

لو قامت الحرب لأحترق سروالك قبل شماغك ولطلبتم العون من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين https://t.co/Ic6bkMcb5a — الشاهين🦅 (@_FALCON_01) May 27, 2019

والإثنين الماضي، وصل وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي إلى العاصمة الإيرانية طهران .

وأفادت الدائرة الإعلامية في الخارجية الإيرانية أن “بن علوي” التقى عقب وصوله إلى طهران بنظيره الإيراني محمد جواد ظريف وتباحث معه حول العلاقات الثنائية واهم القضايا الإقليمية والدولية .

وتعرف سلطنة عُمان بتوازنها في علاقاتها الدولية، ما يؤهلها إلى إقناع الجانبين الإيراني والأمريكيّ، بالجلوس للتفاوض، ونزع فتيل الانفجار في منطقة الخليج.

من جهتها، قالت السفيرة العمانية في واشنطن السيدة حنينة بنت سلطان المغيرية في حديث لموقع المونيتور: “نحن نؤمن بالتفاوض، ومن دون التفاوض لا يمكن حل ومواجهة المشكلات”.

وأضافت أن إيران دولة من الإقليم، وبفضل صداقتنا معها استطعنا إنهاء احتجاز عدد من الأميركيين داخل إيران في الماضي. وأن السلطنة استضافت مفاوضات الاتفاق النووي بدءا من 2013 كونها “من الدول القليلة التي تجمعها صداقة بطهران وواشنطن”.