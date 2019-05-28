بعد رفض ترامب الرد على اتصالاته.. هذا ما قاله أحد مستشاري الرئيس الأمريكي لـ”ابن سلمان” حرفياً

كشف المحامي الدولي، محمود رفعت، تفاصيل محاولة ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، “استجداء” الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال رفعت في تغريدة رصدتها “وطن”، إن محمد بن سلمان حاول الاتصال عدة مرات بترامب ليطلب منه الإشادة بـ #قمم_مكة ولم يجبه وبعد عدة محاولات لابن سلمان أجابه أحد مستشاري ترامب بأن أمريكا تتجه للحوار مع إيران، وقال له حرفيا لو نجحت السعودية سنسادها.!



حاول محمد بن سلمان الاتصال عدة مرات بترامب ليطلب منه الإشادة بـ #قمم_مكة ولم يجبه وبعد عدة محاولات لابن سلمان أجابه أحد مستشاري #ترمب بأن #أمريكا تتجه للحوار مع #إيران، وقال له حرفيا لو نجحت #السعودية سنسادها. — Mahmoud Refaat (@DrMahmoudRefaat) ٢٨ مايو ٢٠١٩

وتخيّم التوترات مع إيران على أعمال ثلاث قمم عربية وخليجية وإسلامية تستضيفها السعودية في مكة المكرمة هذا الأسبوع على وقع قرع لطبول الحرب في المنطقة الغنية بالنفط.

وتشكّل هذه اللقاءات مناسبة للرياض لمحاولة إظهار أن الخليج والعالمين العربي والإسلامي كتلة واحدة في مواجهة الجارة الشيعية، بعدما وجدت المملكة في التوترات الأخيرة، لا سيما بين طهران وواشنطن، فرصة لتشديد الضغوط على خصمها الأكبر في المنطقة، ولإبراز نفوذها الإقليمي. وفق وكالة الانباء “الفرنسية”.