محمد بن سلمان
محمد بن سلمان
الهدهد

بعد رفض ترامب الرد على اتصالاته.. هذا ما قاله أحد مستشاري الرئيس الأمريكي لـ”ابن سلمان” حرفياً

كتب خاص "وطن"
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كشف المحامي الدولي، محمود رفعت، تفاصيل محاولة ولي العهد السعودي، ، “استجداء” الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال رفعت في تغريدة رصدتها “وطن”، إن محمد بن سلمان حاول الاتصال عدة مرات بترامب ليطلب منه الإشادة بـ #قمم_ ولم يجبه وبعد عدة محاولات لابن سلمان أجابه أحد مستشاري ترامب بأن تتجه للحوار مع إيران، وقال له حرفيا لو نجحت سنسادها.!

وتخيّم التوترات مع إيران على أعمال ثلاث قمم عربية وخليجية وإسلامية تستضيفها السعودية في مكة المكرمة هذا الأسبوع على وقع قرع لطبول الحرب في المنطقة الغنية بالنفط.

وتشكّل هذه اللقاءات مناسبة للرياض لمحاولة إظهار أن والعالمين العربي والإسلامي كتلة واحدة في مواجهة الجارة الشيعية، بعدما وجدت المملكة في التوترات الأخيرة، لا سيما بين طهران وواشنطن، فرصة لتشديد الضغوط على خصمها الأكبر في المنطقة، ولإبراز نفوذها الإقليمي. وفق وكالة الانباء “الفرنسية”.

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