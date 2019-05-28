باحث عُماني: لا تنتظروا انهيار النظام الإيراني .. وهذه خيارات دول الخليج لإقامة علاقات متوازنة مع طهران

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في بغداد إن بلاده اقترحت إبرام اتفاقية عدم اعتداء مع دول الجوار العربية في الخليج.

ورآى الباحث والأكاديمي العماني عبد الله باعبود، أنّ اقتراح الوزير الإيراني “ربما يكون مناسباً إذا ما صدقت النوايا”.مضيفاً أن “هناك العديد من السياسات الإيرانية المضرة والمستفزة لجيرانها وربما حان الوقت للحوار لمناقشة هذه القضايا وتجنب المنطقة الصراعات والحروب”.

اقتراح وزير خارجية #إيران باستعداد #طهران إقامة علاقات متوازنة،"وإبرام اتفاقية عدم اعتداء مع الدول الخليجية" ربما يكون مناسب اذا ما صدقت النوايا. هناك العديد من السياسات الإيرانية المضرة والمستفزة لجيرانها وربما حان الوقت للحوار لمناقشة هذه القضايا وتجنب المنطقة الصراعات والحروب. — abdullah baabood عبدالله باعبود (@abaabood) May 26, 2019

وأوضح الباحث والأكاديمي العماني خيارات دول الخليج في ظل دعوة “ظريف” لإقامة علاقات متوازنة متعددة، وقال إنها تتمثل في عدم الاستجابة للدعوة وترك الأمر كليا لأمريكا وإيران في التعامل ثنائيا مع هذه الازمة ومحاولة التأثير على امريكا من بعد، أو انتظار حرب تدور رحاها في منطقة الخليج وفوق ارضها والضرر يشمل الجميع.

خيارات #دول_الخليج في ظل دعوة وزير الخارجية الإيراني لإقامة علاقات متوازنة متعددة:

١-عدم الاستجابة للدعوة وترك الأمر كليا ل #أمريكا و #ايران في التعامل ثنائيا مع هذه الازمة ومحاولة التأثير على امريكا من بعد.

٢-انتظار حرب تدور رحاها في منطقة الخليج وفوق ارضها والضرر يشمل الجميع. — abdullah baabood عبدالله باعبود (@abaabood) May 27, 2019

وعن الخيار الثالث قال “باعبود”: “ترضخ ايران للضغوط وتدخل في مفاوضات مباشرة مع أمريكا تستجيب من خلالها طهران لبعض الشروط الشكلية البسيطة خصوصا فيما يتعلق بعدم التعرض لأمن إسرائيل والتعاون في بعض الملفات في سوريا والعراق وأفغانستان وتعطي ترامب مبرر لحفظ ماء الوجه والتبجح بنجاح سياسته”.

٣-ان ترضخ ايران للضغوط وتدخل في مفاوضات مباشرة مع أمريكا تستجيب من خلالها طهران لبعض الشروط الشكلية البسيطة خصوصا فيما يتعلق بعدم التعرض لأمن إسرائيل والتعاون في بعض الملفات في سوريا والعراق وأفغانستان وتعطي ترامب مبرر لحفظ ماء الوجه والتبجح بنجاح سياسته. — abdullah baabood عبدالله باعبود (@abaabood) May 27, 2019

والخيار الرابع في رأي الباحث والأكاديمي العماني فهو “لو حصلت مفاوضات مباشرة وحلت الأزمة عن طريق الحوار يمكن أن تتحسن أو تتطور العلاقات الإيرانية-الأمريكية ومستقبلا على حساب دول الخليج. وهنا تكسب أمريكا وتكسب إسرائيل وتكسب إيران.

أما الخيار الخامس أن تصمد ايران في وجه التصعيد الأمريكي وتتحمل تبعات العقوبات والحصار لأجل غير مسمى.

٤-لو حصلت مفاوضات مباشرة وحلت الازمة عن طريق الحوار يمكن ان تتحسن او تتطور العلاقات الإيرانية-الامريكية ومستقبلا على حساب دول الخليج. وهنا تكسب امريكا وتكسب اسرائيل وتكسب ايران.

٥-تصمد ايران في وجه التصعيد الأمريكي وتتحمل تبعات العقوبات والحصار لأجل غير مسمى. — abdullah baabood عبدالله باعبود (@abaabood) May 27, 2019

وقال “باعبود” إنّ إيران دولة إقليمية مركزية ومهما وصل مستوى الخلافات معها لا يمكن تغيير الجغرافيا ولا بد من التعايش معها.

وتساءل: “العرب يتفاوضوا مع إسرائيل ولماذا ليس مع دولة إسلامية وجارة؟”.مضيفاً أنّ إيران كانت دائما تطالب بحوار مع دول الخليج وترفض الأخيرة لأنها كانت في موقف ضعف والآن تغيرت المعادلة لصالحها.

٦- ايران دولة اقليمية مركزية ومهما وصل مستوى الخلافات معها لايمكن تغيير الجغرافيا ولا بد من التعايش معها

٧- العرب يتفاوضوا مع اسرائيل ولماذا ليس مع دولة إسلامية وجارة؟

٨- ايران كانت دائما تطالب بحوار مع دول الخليج وترفض الاخيرة لانها كانت في موقف ضعف والان تغيرت المعادلة لصالحها — abdullah baabood عبدالله باعبود (@abaabood) May 27, 2019

واعتبر الكاتب العُمانيّ أن انتظار انهيار النظام الإيراني ليست سياسة ناجحة ولا يمكن الاعتماد عليها كاستراتيجية آمنة أو مطمئنة. مؤكداً أن “إيران ستبقى إيران تحت اي نظام لها مصالحها”.

وشدد باعبود على أنه “ما عدا خيار الحوار إذا سمحت به أمريكا تبقى كل الخيارات سيئة بالنسبة لدول الخليج وربما إذا تطورت الأمور تخسر دول الخليج الكثير”.

٩- انتظار انهيار النظام الإيراني ليست سياسة ناجحة ولا يمكن الاعتماد عليها كاستراتيجية آمنة او مطمئنة. ايران ستبقى ايران تحت اي نظام لها مصالحها.

١٠-ما عدا خيار الحوار اذا سمحت به امريكا تبقى كل الخيارات سيئة بالنسبة لدول الخليج وربما اذا تطورت الأمور تخسر دول الخليج الكثير. — abdullah baabood عبدالله باعبود (@abaabood) May 27, 2019

وفي هذا الإطار، طرح الباحث والأكاديمي العماني تساؤلاً: ” هل تستغل دول الخليج هذه الفرصة؟ وبماذا تخاطر؟ وكيف؟ وهل لديها الحكمة ان لم يكن استقلالية القرار؟ ام تستمر في إدمان الصراعات وتضييع الفرص؟”.

١١- هل تستغل دول الخليج هذه الفرصة؟ وبماذا تخاطر؟ وكيف؟ وهل لديها الحكمة ان لم يكن استقلالية القرار؟ ام تستمر في إدمان الصراعات وتضييع الفرص؟ — abdullah baabood عبدالله باعبود (@abaabood) May 27, 2019

وأضاف متسائلاً: ” لماذا دائما تكسب إيران في كل أزمات المنطقة؟ لماذا سيطرت إيران على أربع عواصم عربية أين كان العرب؟ لما فكر العرب في ردع ايران والوقوف ضد تمددها في المنطقة العربية لماذا بدأوا بمخاصمة بعضهم؟ هل مستوى التفكير والتخطيط الاستراتيجي لدى العرب مصاب بمرض الزهايمر؟ متى سيصحى ويستفيق العرب؟”.

لماذا دائما تكسب #ايران في كل أزمات المنطقة؟ لما سيطرت ايران على اربع عواصم عربية اين كان العرب؟ لما فكر #العرب في ردع ايران والوقوف ضد تمددها في المنطقة العربية لماذا بدأوا بمخاصمة بعضهم؟هل مستوى التفكير والتخطيط الاستراتيجي لدى العرب مصاب بمرض الزهايمر؟ متى سيصحى ويستفيق العرب؟ — abdullah baabood عبدالله باعبود (@abaabood) May 28, 2019

وختم بالقول: ” الفرق بين ايران ودول الخليج ان ايران تتصرف بفكر دولة أما دول الخليج تتصرف بفكر ……لا بلاش نقولها!”.

الفرق بين ايران ودول الخليج ان ايران تتصرف بفكر دولة أما دول الخليج تتصرف بفكر ……لا بلاش نقولها! — abdullah baabood عبدالله باعبود (@abaabood) May 28, 2019

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة لا ترغب في تغيير النظام الإيراني، ولا تريد إلحاق الأذى بإيران، ورحب بوساطة يابانية، بعد أسابيع من التصعيد والتلويح بالخيار العسكري في التعاطي مع طهران.

وأضاف -خلال مؤتمر صحفي عقده مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في طوكيو- أنه يعتقد أن طهران تريد عقد صفقة جديدة.

وأكد ترامب أن إيران كانت تقف قبل رئاسته وراء الكثير من حوادث عدم الاستقرار في الشرق الأوسط.

وقال ترامب إنه يرغب في التحدث إلى قادة إيران إذا كانت لديهم رغبة في ذلك. وأضاف “لا أحد يريد رؤية فظاعات تحدث، وخصوصا أنا”.

وأشار إلى إمكانية قيام رئيس الوزراء الياباني بدور في حل الأزمة الحالية مع طهران بالنظر إلى علاقاته الجيدة مع القادة الإيرانيين، مضيفا “سنرى ما الذي سيحدث، وقد حدثني (آبي) عن هذا من قبل وأعتقد أنه إذا كانت إيران تود التحدث أنا كذلك أرغب في ذلك، ونعلم فعلا أن رئيس الوزراء مقرب جدا من القيادة الإيرانية”.

وكان ترامب أعلن يوم الجمعة الماضي أنّه أمر بإرسال 1500 جندي إضافي إلى الشرق الأوسط، في قرار يأتي في غمرة التوتر المتزايد حدة مع إيران.

وجاء الاعلان في وقت تشهد فيه العلاقات المتوترة أصلا (بين واشنطن وطهران) تصعيدا منذ مطلع الشهر الحالي بعد أن علقت الأخيرة بعض التزاماتها بموجب اتفاق حول برنامجها النووي أبرم عام 2015 بعد عام على انسحاب واشنطن منه، في حين شددت إدارة ترامب عقوباتها على الاقتصاد الإيراني.