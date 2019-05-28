باحث عُماني: لا تنتظروا انهيار النظام الإيراني .. وهذه خيارات دول الخليج لإقامة علاقات متوازنة مع طهران
قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في بغداد إن بلاده اقترحت إبرام اتفاقية عدم اعتداء مع دول الجوار العربية في الخليج.
ورآى الباحث والأكاديمي العماني عبد الله باعبود، أنّ اقتراح الوزير الإيراني “ربما يكون مناسباً إذا ما صدقت النوايا”.مضيفاً أن “هناك العديد من السياسات الإيرانية المضرة والمستفزة لجيرانها وربما حان الوقت للحوار لمناقشة هذه القضايا وتجنب المنطقة الصراعات والحروب”.
وأوضح الباحث والأكاديمي العماني خيارات دول الخليج في ظل دعوة “ظريف” لإقامة علاقات متوازنة متعددة، وقال إنها تتمثل في عدم الاستجابة للدعوة وترك الأمر كليا لأمريكا وإيران في التعامل ثنائيا مع هذه الازمة ومحاولة التأثير على امريكا من بعد، أو انتظار حرب تدور رحاها في منطقة الخليج وفوق ارضها والضرر يشمل الجميع.
وعن الخيار الثالث قال “باعبود”: “ترضخ ايران للضغوط وتدخل في مفاوضات مباشرة مع أمريكا تستجيب من خلالها طهران لبعض الشروط الشكلية البسيطة خصوصا فيما يتعلق بعدم التعرض لأمن إسرائيل والتعاون في بعض الملفات في سوريا والعراق وأفغانستان وتعطي ترامب مبرر لحفظ ماء الوجه والتبجح بنجاح سياسته”.
والخيار الرابع في رأي الباحث والأكاديمي العماني فهو “لو حصلت مفاوضات مباشرة وحلت الأزمة عن طريق الحوار يمكن أن تتحسن أو تتطور العلاقات الإيرانية-الأمريكية ومستقبلا على حساب دول الخليج. وهنا تكسب أمريكا وتكسب إسرائيل وتكسب إيران.
أما الخيار الخامس أن تصمد ايران في وجه التصعيد الأمريكي وتتحمل تبعات العقوبات والحصار لأجل غير مسمى.
وقال “باعبود” إنّ إيران دولة إقليمية مركزية ومهما وصل مستوى الخلافات معها لا يمكن تغيير الجغرافيا ولا بد من التعايش معها.
وتساءل: “العرب يتفاوضوا مع إسرائيل ولماذا ليس مع دولة إسلامية وجارة؟”.مضيفاً أنّ إيران كانت دائما تطالب بحوار مع دول الخليج وترفض الأخيرة لأنها كانت في موقف ضعف والآن تغيرت المعادلة لصالحها.
واعتبر الكاتب العُمانيّ أن انتظار انهيار النظام الإيراني ليست سياسة ناجحة ولا يمكن الاعتماد عليها كاستراتيجية آمنة أو مطمئنة. مؤكداً أن “إيران ستبقى إيران تحت اي نظام لها مصالحها”.
وشدد باعبود على أنه “ما عدا خيار الحوار إذا سمحت به أمريكا تبقى كل الخيارات سيئة بالنسبة لدول الخليج وربما إذا تطورت الأمور تخسر دول الخليج الكثير”.
وفي هذا الإطار، طرح الباحث والأكاديمي العماني تساؤلاً: ” هل تستغل دول الخليج هذه الفرصة؟ وبماذا تخاطر؟ وكيف؟ وهل لديها الحكمة ان لم يكن استقلالية القرار؟ ام تستمر في إدمان الصراعات وتضييع الفرص؟”.
وأضاف متسائلاً: ” لماذا دائما تكسب إيران في كل أزمات المنطقة؟ لماذا سيطرت إيران على أربع عواصم عربية أين كان العرب؟ لما فكر العرب في ردع ايران والوقوف ضد تمددها في المنطقة العربية لماذا بدأوا بمخاصمة بعضهم؟ هل مستوى التفكير والتخطيط الاستراتيجي لدى العرب مصاب بمرض الزهايمر؟ متى سيصحى ويستفيق العرب؟”.
وختم بالقول: ” الفرق بين ايران ودول الخليج ان ايران تتصرف بفكر دولة أما دول الخليج تتصرف بفكر ……لا بلاش نقولها!”.
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة لا ترغب في تغيير النظام الإيراني، ولا تريد إلحاق الأذى بإيران، ورحب بوساطة يابانية، بعد أسابيع من التصعيد والتلويح بالخيار العسكري في التعاطي مع طهران.
وأضاف -خلال مؤتمر صحفي عقده مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في طوكيو- أنه يعتقد أن طهران تريد عقد صفقة جديدة.
وأكد ترامب أن إيران كانت تقف قبل رئاسته وراء الكثير من حوادث عدم الاستقرار في الشرق الأوسط.
وقال ترامب إنه يرغب في التحدث إلى قادة إيران إذا كانت لديهم رغبة في ذلك. وأضاف “لا أحد يريد رؤية فظاعات تحدث، وخصوصا أنا”.
وأشار إلى إمكانية قيام رئيس الوزراء الياباني بدور في حل الأزمة الحالية مع طهران بالنظر إلى علاقاته الجيدة مع القادة الإيرانيين، مضيفا “سنرى ما الذي سيحدث، وقد حدثني (آبي) عن هذا من قبل وأعتقد أنه إذا كانت إيران تود التحدث أنا كذلك أرغب في ذلك، ونعلم فعلا أن رئيس الوزراء مقرب جدا من القيادة الإيرانية”.
وكان ترامب أعلن يوم الجمعة الماضي أنّه أمر بإرسال 1500 جندي إضافي إلى الشرق الأوسط، في قرار يأتي في غمرة التوتر المتزايد حدة مع إيران.
وجاء الاعلان في وقت تشهد فيه العلاقات المتوترة أصلا (بين واشنطن وطهران) تصعيدا منذ مطلع الشهر الحالي بعد أن علقت الأخيرة بعض التزاماتها بموجب اتفاق حول برنامجها النووي أبرم عام 2015 بعد عام على انسحاب واشنطن منه، في حين شددت إدارة ترامب عقوباتها على الاقتصاد الإيراني.