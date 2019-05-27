f 35
f 35
الهدهد

مقاتلتان أمريكيتان من طراز f-35 تقلعان من قاعدة جوية قرب ساحل الخليج في “وضع الوحش”.. ماذا يعني ذلك؟؟

كتب وطن
0

أقلعت مقاتلتان من الجيل الخامس من طراز اف – 35 التابعة لسلاح الجو الأميركي وهي في “وضع الوحش” من قاعدة الظفرة الجوية بالقرب من الحدود مع .

ويعني “وضع الوحش” وضع الأسلحة على السطح الخارجي لطائرة “إف – 35 إ ” وعكسه هو “وضع التخفي”، عندما يجب أن تكون الأسلحة موجودة فقط داخل المقاتلة.

وفقًا لما ذكره The Aviationist، حملت كلتا الطائرتين أربع قنابل موجهة مع نظام التوجيه بالليزر وصاروخين موجهين “جو — جو” ورأس الأشعة تحت الحمراء.

وتقع قاعدة الظفرة الجوية بالقرب من ساحل الخليج العربي قبالة إيران. ويوجد فيها طائرات من الجناح الجوي الاستكشافي 380 التابع للقوات الجوية الأميركية و”إف – 35 إ”.

قد يعجبك ايضا
الهدهد

طيار إسرائيلي يكشف كلمة السر في قصف إيران ويقول:” اسألوا سوريا والعراق…

الهدهد

الإمارات وإسرائيل الأصدقاء جنبا إلى جنب في تدريبات جوية مشتركة بأمريكا ومعهم باكستان

الهدهد

“ديبكا”: لـ6 أسباب .. روسيا تغير حملتها الجوية في سوريا والبحر المتوسط

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.