في الإمارات .. طلبت منه أن يظلا أصدقاء لكنه تمادى في علاقته معها وأصابها بعاهة مستديمة!

تسبب رجل في الإمارات، بعاهة مستديمة لصديقته بفقدان جزئي للسمع بعد صفعها بالحذاء على وجهها؛ بسبب رفضها الزواج منه، وعاقبته الجنايات في دبي .

وتعرف المتهم على المرأة وهما “آسيويان” عبر “فيسبوك” قبل عام من وقوع الجريمة، وخلال فترة توطدت علاقتهما وأحبها وأراد أن يتزوجها.بحسب “الإمارات اليوم”

وقالت المجني عليها إنها طلبت منه أن يظلا أصدقاء فقط، لكنه أصر على التمادي في علاقته بها، ما دفعها إلى التوقف عن رؤيته أو الحديث معه.

وأضافت أنه بدأ في ملاحقتها والاتصال بها باستمرار، فقررت التوجه إلى منزله للتحدث مع والده في هذا الخصوص، وحين أوقفت سيارتها وشرعت في المشي إلى المنزل فوجئت به ينزل ويدفعها إلى المقعد الخلفي ويغلق الأبواب ويضربها بعد أن خطف هاتفها من يدها حين حاولت الاتصال لطلب المساعدة.

وأشارت إلى أنه ضربها بكلتا يديه وعضها في ذراعها اليمنى، ثم ضربها على خدها الأيمن بحذائه فصرخت وقفزت إلى المقعد الأمامي ثم خرجت من السيارة، وحين عادت إلى منزلها أخبرت والدها الذي اصطحبها إلى مركز الشرطة وحرر بلاغاً بالواقة.

وأنكر المتهم جميع الاتهامات التي وجهت إليه أمام محكمة الجنايات مشيراً إلى أنها بادرت بالهجوم، لكن أدانته المحكمة وقضت بحبسه 3 أشهر ثم الإبعاد بعد قضاء المدة.