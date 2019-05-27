فعلها معه 9 مرّات .. هكذا استدرج إمام مسجد في عجمان بالإمارات طفلاً واغتصبه!

أقدم إمام مصلى تابع لإحدى الشركات الخاصة في منطقة “الجرف 2” بإمارة عجمان في الإمارات، على استدراج طفل عربي الجنسية يبلغ من العمر 12 عاماً عقب أداء صلاة الجماعة في المصلى، واغتصابه في غرفته قرب المصلى.

وقال والد المجني عليه الطفل، إن زوجته أبلغته باعتياد ابنه المجني عليه التأخر حينما يذهب إلى المصلى، وأنها حينما سألته عن سبب التأخر أخبرها بأن إمام المصلى الذي يصلي فيه يقوم بممارسة الرذيلة معه في مسكنه.

وذكر (المجني عليه) أنه اعتاد بعد الانتهاء من الصلاة أن يسلّم على الإمام الذي كان يمنحه مبلغ خمسة دراهم في كل مرة، وبعد إحدى الصلوات قال إمام المصلى “الجاني” للطفل “الضحية”: “إذا رغبت في المال تعالَ إلى منزلي”، فذهب المجني عليه إليه نحو 9 مرات، وفي كل مرة كان يتعرض للاعتداء الجنسي من المتهم الذي اعتاد ممارسة الرذيلة مع الضحية.

وبعرض الطفل الضحية على الطب الشرعي، أثبت التقرير تعرُّض الطفل للاعتداء مرات عديدة في وقت معاصر لتاريخ الواقعة.

واصدرت محكمة جنايات عجمان حُكماً بسجن المتهم 5 سنوات والإبعاد من البلاد. فيما ذكرت صحيفة “البيان” الإماراتية أن المتهم (آسيوي الجنسية).