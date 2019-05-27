“شاهد” ماذا قال كاتبٌ كويتي عن الوساطة العُمانية بين إيران وأمريكا لمنع اندلاع الحرب

قال الكاتب الصحفي الكويتي عيد الفضلي إن الوساطة العُمانية التي قام بها الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية يوسف بن علوي، هي التي يعوّل عليها الإيرانيون والأمريكيون في التوتر الحاصل حالياً بينهما.

واعتبر أن الطرفين ينظران الى الوساطة العمانية نظرة ثقة.

ورآى “الفضلي” أنه رغم وجود وسطاء آخرين مثل باكستان وألمانيا وسويسرا والعراق والكويت، إلا أنّ الوساطة العمانية هي التي سيكون لديها الحل.

والإثنين الماضي، وصل وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي إلى العاصمة الإيرانية طهران .

وأفادت الدائرة الإعلامية في الخارجية الإيرانية أن “بن علوي” التقى عقب وصوله إلى طهران بنظيره الإيراني محمد جواد ظريف وتباحث معه حول العلاقات الثنائية واهم القضايا الإقليمية والدولية .

وتعرف سلطنة عُمان بتوازنها في علاقاتها الدولية، ما يؤهلها إلى إقناع الجانبين الإيراني والأمريكيّ، بالجلوس للتفاوض، ونزع فتيل الانفجار في منطقة الخليج.

من جهتها، قالت السفيرة العمانية في واشنطن السيدة حنينة بنت سلطان المغيرية في حديث لموقع المونيتور: “نحن نؤمن بالتفاوض، ومن دون التفاوض لا يمكن حل ومواجهة المشكلات”.

وأضافت أن إيران دولة من الإقليم، وبفضل صداقتنا معها استطعنا إنهاء احتجاز عدد من الأميركيين داخل إيران في الماضي. وأن السلطنة استضافت مفاوضات الاتفاق النووي بدءا من 2013 كونها “من الدول القليلة التي تجمعها صداقة بطهران وواشنطن”.

وتنكر السفيرة أن بلادها قد طُلب منها القيام بوساطة بين واشنطن وطهران في الأزمة المتصاعدة بين الدولتين خلال الأسابيع الماضية.