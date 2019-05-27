شاهد| حادث سير مُرعب يحصد أرواح 8 خليجيين في الكويت والكشف عن جنسياتهم
لقى 8 خليجيين مصرعهم، جرّاء حادث سير مروّع على طريق كبد بالكويت فجر الاثنين.
وقالت إدارة العلاقات العامة و الإعلام بالإدارة العامة للإطفاء بالكويت، إن حادثا مروريا بسيطا وقع في بادئ الأمر بمنطقة كبد بالقرب من الدوار بين سيارتين، إلا أن سائق سيارة مسرعة لم يستطع تفادي المتجمهرين حول التصادم ما تسبب بدهس عدد منهم موقعا 8 قتلى ومصاباً.
وأوضحت الإدارة أن رجال إطفاء مركز كبد تعاملوا مع الحادث، وتم تسليم المتوفين للأدلة الجنائية، كما سجلت قضية بالواقعة لمتابعة ملابساتها كاملة.
ونقلت صحيفة “الراي” الكويتية عن مصدر أمني تأكيده أن خمسة كويتيين وسعودي و3 مجهولين هم ضحايا الحادث.
وعمّت حالة من الحزن رواد موقع “توتير” بعد الحادث، فيما طالب مغردون وزير الداخلية الكويتي اتخاذ ما يلزم من قوانين صارمة للسائقين المتجاوزين السرعة القانونيّة.