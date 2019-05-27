شاهد| حادث سير مُرعب يحصد أرواح 8 خليجيين في الكويت والكشف عن جنسياتهم

لقى 8 خليجيين مصرعهم، جرّاء حادث سير مروّع على طريق كبد بالكويت فجر الاثنين.

وقالت إدارة العلاقات العامة و الإعلام بالإدارة العامة للإطفاء بالكويت، إن حادثا مروريا بسيطا وقع في بادئ الأمر بمنطقة كبد بالقرب من الدوار بين سيارتين، إلا أن سائق سيارة مسرعة لم يستطع تفادي المتجمهرين حول التصادم ما تسبب بدهس عدد منهم موقعا 8 قتلى ومصاباً.

وأوضحت الإدارة أن رجال إطفاء مركز كبد تعاملوا مع الحادث، وتم تسليم المتوفين للأدلة الجنائية، كما سجلت قضية بالواقعة لمتابعة ملابساتها كاملة.

ونقلت صحيفة “الراي” الكويتية عن مصدر أمني تأكيده أن خمسة كويتيين وسعودي و3 مجهولين هم ضحايا الحادث.

وعمّت حالة من الحزن رواد موقع “توتير” بعد الحادث، فيما طالب مغردون وزير الداخلية الكويتي اتخاذ ما يلزم من قوانين صارمة للسائقين المتجاوزين السرعة القانونيّة.

طريق كبد يحصد الأرواح منذ سنوات

بسبب رداءة الإسفلت والحُفَر والسرعة الجنونية وغياب الحلول من الجهات المسؤولة

والضحية شباب وعوائل بأكملها توفيت دون تحرك أو حل لطريق الموت هذا

.

رحمهم الله جميعا

#حادث_كبد — أحمد العنزي (@Ahmad_tv) May 27, 2019

علي وزير الداخلية اتخاذ مايلزم من قوانين صارمه للسرعة واللهو في الهواتف النقالة نرجوك ياشيخ شدد القانون خاصة الاجهزة النقاله اثناء القيادة ارواح الناس امانة في عنقك #حادث_كبد — مغردجي ومرتوتجي (@abojabaeer) May 27, 2019

#اسقاط_القروض_لليوم_173

#حادث_كبد

لاحول ولاقوةالابالله

قبل امس توفت ام وبنتها واليوم8 اشخاص

ياجماعه الشوارع قاعده تذبح الاوادم

وزير الاشغال لو فيه ذرة دم يقدم استقالته احتراماً لنفسه وللاوادم اللي كل يوم يتوفون

والسبب هالحفر والشوارع السيئه

هالوزير مايعرق وجهه

على شنويستلم معاش — مـ♥̨̥̬̩ـهـ♥̨̥̬̩ـآ 📙📘📕 (@Maahaa_90) May 27, 2019

#حادث_كبد

اللهم ارحمهم و اغفرلهم

والهم ذويهم الصبر لما اصابهم



بعد اهمال الشوارع

اصبحتة اكثر الطرق بالكويت تسمى بطريق الموت



طريق جبد

طريق السالمي

الدائري السابع

انا لله وانا اليه راجعون — احمد الرويعي (@Alrwiy2) May 27, 2019