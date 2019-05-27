بطريقةٍ بشعة .. ذئب بشري في دبي يُطعم مُسنّة طعام الكلاب بعد اغتصابها تحت تهديد الذّبح!

بطريقةٍ بشعة، اغتصب صانع حلي افريقي، امرأةً أوروبية في الستينيات من العمر، عدّة مرات، بعدما استدرجها إلى منزله في دبي تحت التهديد بالسكين.

وذكرت النيابة العامة في دبي أن المتهم البالغ من العمر 31 عاما احتجز المجني عليها في الغرفة دون حراك لعدة ساعات، وأرغمها على تناول طعام الكلاب، قبل أن يقرر الإفراج عنها ويستوقف لها سيارة أجرة لتستقلها إلى مقر سكنها.وبوصولها تفاجأت ابنتها بحالتها وأبلغت الشرطة على الفور.

وجاء في ملف القضية أن الفاعل نفسه اقترف واقعة مماثلة مع إمرأة أخرى من نفس جنسية المجني عليها.

وبوصولها تفاجأت ابنتها بحالتها وأبلغت الشرطة على الفور، فيما جاء في ملف القضية أن الفاعل نفسه اقترف واقعة مماثلة مع إمرأة أخرى من نفس جنسية المجني عليها.وفق “البيان” الإماراتية

وقالت المجني عليها في تحقيقات النيابة، إنها تعرفت على المتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الرابع من يناير الماضي، وطلب منها في اليوم ذاته، لقاءها، والذهاب معها إلى مقهى في منطقة المارينا في دبي،وبعدها ذهبت معه إلى شقته في سيارة أجرة رغما عنها بعدما هددها بسكين.

وأشارت إلى أنه وبمجرد وصولهما الشقة، أقفل الباب عليها واستولى على جميع أغراضها “جواز سفر وهاتفين وثيابها وحذاءها”، واعتدى عليها بالإكراه عشرين مرة”.