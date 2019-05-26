مطار حمد الدولي بقطر يُصيب قناة “العربية” بجلطة: “المطار فاضي ويمكن سماع صوت الإبرة إذا وقعت على الارض”!

استمرارا لنهج إعلام دول الحصار في تشويه صورة قطر عبر المزاعم والأكاذيب المتعمدة، خرجت قناة “العربية” السعودية تزعم أن مطار حمد الدولي يعاني نقصا حادا في أعداد المسافرين.

ورغم تصنيف مطار حمد الدولي في المركز الرابع كأفضل مطار في العالم وفقاً لجوائز سكاي تراكس العالمية للمطارات 2019، إلا أن مذيعة “العربية” خرجت تهذي وتزعم أن صالاته خاوية على عروشها.

هذا جزء من فيديو سعت من خلاله قناة #العربية الى تقديم صورة مغايرة للواقع عن #مطار_حمد_الدولي … الفبركة والتضليل والكذب ليس غريباً على هذه القناة ومذيعيها | #أن_تكذب_أكثر pic.twitter.com/7IyXRLy68r — هيثم أبو صالح (@Haitham_A_S) May 26, 2019

وقالت المذيعة ساخرة في فيديو انتشر على موقع التواصل تويتر:”يبدو أن الميزة الوحيدة في مطار الدوحة الآن هو أنك تستطيع سماع صوت الإبرة إذا ألقيت فيه، نعم لهذه الدرجة المطار فاضي”.

يشار إلى أن مطار حمد الدولي أعلن أنه أطلق المرحلة الثانية من برنامجه المتطور “المطار الذكي” من خلال الاستعانة بتقنيات التعرف على الوجه عبر البيانات الحيوية والموجودة في جميع النقاط الرئيسية التي يمر بها المسافرون عبر المطار، مكملا بذلك مسيرته الرائدة في التحول الرقمي لتجربة المسافرين.

ويعتبر النظام الجديد، الذي لا يزال قيد التجربة حالياً، مكوناً رئيسياً ضمن الاستراتيجية الرقمية للمطار وهو يجمع المعلومات الخاصة برحلة الطيران وجواز السفر والسمات الحيوية للوجه في سجل إلكتروني واحد من خلال كشك تسجيل الوصول الذاتي أو تطبيق الهاتف الذكي.

وفي وقت لاحق، سوف يكون وجه المسافر فقط كافياً للتحقق من هويته في نقطة الخدمة الذاتية لتسليم الحقائب والبوابة الأمنية الآلية وبوابة الصعود للطائرة، مما يضفي بعداً جديداً من السرعة والسلاسة على هذه التجربة.

وسوف تسهم معرفة مكان وجود المسافرين بالضبط في المطار في تحسين السجل الحافل في دقة الأداء والالتزام بمواعيد الإقلاع.

وتحظى الجهود المتواصلة التي يبذلها القائمون على مطار حمد الدولي وحرصهم على الاستثمار في التكنولوجيا المتطورة عبر برنامج المطار الذكي بتقدير وتكريم كبيرين، وهو ما يظهر من خلال الجوائز المرموقة التي يفوز بها المطار.

فقد حلَّ المطار في المركز الرابع كأفضل مطار في العالم وفقاً لجوائز سكاي تراكس العالمية للمطارات 2019، كما حصل على لقب أفضل مطار في تجربة السفر للعام الثاني على التوالي من “أيرهيلب” على مستوى العالم.

وفاز أيضاً بالمرتبة الثانية كأفضل مطار في العالم في دقة الأداء والالتزام بالمواعيد بحسب تقرير شركة “أو أيه جي” OAG، وكذلك بجائزةٍ في فئة “أفضل حل ذكي” عن نظام ” قياس إنجاز الخدمة” خلال جوائز قطر لشركات تكنولوجيا المعلومات 2018.

ويلتزم مطار حمد الدولي بأعلى المعايير البيئية وممارسات الأعمال المسؤولة بالإضافة إلى التسهيلات المبتكرة وخدمة العملاء ذات الخمس نجوم والمرافق المتطورة التي يوفرها للملايين من مسافريه.