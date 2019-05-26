نايف العساكر
الهدهد

شاهين السليطي يُلجم داعية سعودي تطاول على الأمير تميم من أمام الكعبة وتمنى زوال حكمه

كتب خاص "وطن"
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ألجم العميد المتقاعد بالمخابرات القطرية، شاهين السليطي، الداعية السعودي المستشار في الديوان الملكي، بعد تطاوله على أمير قطر تميم بن حمد والدعاء عليه أمام الكعبة.

وقال السليطي في تغريدة رصدتها “وطن”، :” اللهم انتقم من السفيه نايف العساكر الذي دعى على قطر أميراً وشعباً “, مضيفاً :” اللهم اسقم جسده وأنقص أجله وخيب أمله واجعل شغله في بدنه ولا تفكه من حزنه وصيّر كيده في ضلال وماله وصحته الى زوال وعافيته الى شر مآل”.


وكان العساكر نشر صوره للكعبة المشرفة وقال في تغريدة له رصدتها “وطن”..:” من أمام الكعبة وبين الركن والمقام، أسأل الله أن ينتقم من تميم بن حمد ويعجل بعذابه وزواله، اللهم إنه كان سببا في دمار البلدان وقتل الأبرياء وتهجير الآمنين، فأرنا فيه يا ربنا بأسك الذي لايرد عن القوم الظالمين “.!

وكان الداعية المثير للجدل والمطبل لـ”ابن سلمان”، قد أصدر فتوى اعتبر فيها (مقاطعة قطر أنها من الأكبر الأعمال ثوابًا في رمضان ).!!

وقال “العساكر” مخاطباً شقيق أمير قطر جوعان بن حمد: “إذا كانت مقاطعتكم خطيئة ترونها، فهي من أكثر الأعمال التي نرجو ثوابها عند الله، كنتم نموذجًا للخيانة والغدر والكذب.. أسأل الله أن يقطع دابركم ويعجل بزوالكم”، على حد قوله.

وتشهد منطقة أسوأ أزمة في تاريخها بعدما قطعت كلٌّ من والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، في 5 يونيو/ حزيران 2017، وفرضت عليها إجراءات بدعوى “دعمها للإرهاب”، وهو ما نفته الدوحة بشدة.

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