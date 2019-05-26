شاهين السليطي يُلجم داعية سعودي تطاول على الأمير تميم من أمام الكعبة وتمنى زوال حكمه

ألجم العميد المتقاعد بالمخابرات القطرية، شاهين السليطي، الداعية السعودي نايف العساكر المستشار في الديوان الملكي، بعد تطاوله على أمير قطر تميم بن حمد والدعاء عليه أمام الكعبة.

وقال السليطي في تغريدة رصدتها “وطن”، :” اللهم انتقم من السفيه نايف العساكر الذي دعى على قطر أميراً وشعباً “, مضيفاً :” اللهم اسقم جسده وأنقص أجله وخيب أمله واجعل شغله في بدنه ولا تفكه من حزنه وصيّر كيده في ضلال وماله وصحته الى زوال وعافيته الى شر مآل”.

اللهم انتقم من السفيه نايف العساكر الذي دعى على قطر أميراً وشعباً.

اللهم اسقم جسده وأنقص أجله وخيب أمله واجعل شغله في بدنه ولا تفكه من حزنه وصيّر كيده في ضلال وماله وصحته الى زوال وعافيته الى شر مآل .

حسبنا الله ونعم الوكيل فيك وعليك https://t.co/nOYeWSHLAH — شاهين السليطي (@shaheensulaiti) ٢٥ مايو ٢٠١٩



وكان العساكر نشر صوره للكعبة المشرفة وقال في تغريدة له رصدتها “وطن”..:” من أمام الكعبة وبين الركن والمقام، أسأل الله أن ينتقم من تميم بن حمد ويعجل بعذابه وزواله، اللهم إنه كان سببا في دمار البلدان وقتل الأبرياء وتهجير الآمنين، فأرنا فيه يا ربنا بأسك الذي لايرد عن القوم الظالمين “.!

من أمام الكعبة وبين الركن والمقام، أسأل الله أن ينتقم من تميم بن حمد ويعجل بعذابه وزواله، اللهم إنه كان سببا في دمار البلدان وقتل الأبرياء وتهجير الآمنين، فأرنا فيه يا ربنا بأسك الذي لايرد عن القوم الظالمين.#ساعه_استجابه pic.twitter.com/dDMar0PgVx — نايف العساكر (@NaifalAsaker) ٢٣ مايو ٢٠١٩

وكان الداعية المثير للجدل والمطبل لـ”ابن سلمان”، قد أصدر فتوى اعتبر فيها (مقاطعة قطر أنها من الأكبر الأعمال ثوابًا في رمضان ).!!

وقال “العساكر” مخاطباً شقيق أمير قطر جوعان بن حمد: “إذا كانت مقاطعتكم خطيئة ترونها، فهي من أكثر الأعمال التي نرجو ثوابها عند الله، كنتم نموذجًا للخيانة والغدر والكذب.. أسأل الله أن يقطع دابركم ويعجل بزوالكم”، على حد قوله.

“الواد جوعان بيعيط ليه ..”

إذا كانت مقاطعتكم خطيئة ترونها، فهي من أكثر الأعمال التي نرجوا ثوابها عند الله،

كنتم نموذجاً للخيانة والغدر والكذب ..

أسأل الله أن يقطع دابركم ويعجل بزوالكم. https://t.co/TNoz92Hxnt — نايف العساكر (@NaifalAsaker) ٢٤ مايو ٢٠١٩

وتشهد منطقة الخليج أسوأ أزمة في تاريخها بعدما قطعت كلٌّ من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، في 5 يونيو/ حزيران 2017، وفرضت عليها إجراءات بدعوى “دعمها للإرهاب”، وهو ما نفته الدوحة بشدة.