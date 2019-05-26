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“شاهد” ماذا طلب عبد الرحمن السديس من زوار الحرم خلال صلاة التراويح حتى ينجحوا قمم الملك سلمان

كتب خاص "وطن"
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دعا الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ، زوار لإنجاح القمم الثلاث التي ستشهدها مدينة مكة المكرمة في العشر الأواخر من رمضان.

وقال السديس: “تشهد العشر الأواخر هذا العام عقد مؤتمرات قمة إسلامية وعربية وخليجية”، داعيا إلى “التعاون مع ولاة أمرنا ومع قادة المسلمين بالدعاء لهم بالصلاح والنجاح والفلاح والتوفيق والتسديد، ليخرج هذا المؤتمر بالآثار العظيمة التي تعول عليه”.

وطالب السديس من العتمرين انجاح القمم الثلاث التي دعا لها عبر “التخفيف من الزحام” في الحرم، لان ذلك من يسر الشريعة، والدعاء على أن يوفق الله ولاة أمرنا”.

وكان الملك سلمان قد دعا إلى عقد ثلاث قمم طارئة في مكة المكرمة، إثر الاعتداءات على محطتين لضخ النفط في و4 سفن قرب سواحل .

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