“شاهد” السعودية تعترف بالضربة الحوثية على مطار جازان وتنشر صور الطائرة المسيّرة التي نفّذت الهجوم

اعترف المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، بالهجوم الذي شنّه الحوثيون، صباح السبت، على مطار جازان بطائرة مسيرة.

وقال المتحدث إن قوات الدفاع الجوي السعودي تمكنت من اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة تحمل متفجرات أطلقها الحوثييون في محاولة استهداف مطار الملك عبدالله بجازان .

ونشرت صحيفة “سبق” السعودية صوراً لما قالت إنها الطائرة المسيرة التي اطلقها الحوثيون وأسقطتها الدفاعات الجوية السعودية.

#عاجل..

"#التحالف": الدفاع الجوي السعودي يعترض ويسقط طائرة مسيرة معادية تحمل متفجرات أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه مطار الملك عبدالله بجازان. pic.twitter.com/bvs1dQjywf — صحيفة سبق الإلكترونية (@sabqorg) May 26, 2019

وأعلن الحوثيون اليوم الأحد شن هجوم بطائرة مسيرة على مرابض طائرات حربية في مطار جازان بالسعودية قرب حدود اليمن، للمرة الرابعة خلال أسبوع.

وقالت قناة المسيرة التابعة للجماعة إن “سلاح الجو المسير شن عملية هجومية بطائرة قاصف من طراز كي2 على مطار جازان واستهدف مرابض الطائرات الحربية”.

ونقلت القناة عن مصدر في سلاح الجو الحوثي المسير أن عملية استهداف مطار جازان “نفذت بعد رصد استخباراتي دقيق وتم إصابة الهدف بدقه عالية”.

وكان الحوثيون أعلنوا الخميس الماضي أنهم نفذوا هجوما ثالثا خلال أقل من 48 ساعة بطائرة مسيرة على مطار نجران في السعودية، استهدف منظومة صواريخ باتريوت المضادة للصواريخ والقاعدة الجوية بالمنطقة.

كما أعلنت قبل ذلك بيوم واحد أنها استهدفت مرابض الطائرات الحربية بالمطار ذاته مرتين بطائرة مسيّرة، دون ورود تفاصيل عن النتائج، وذلك بعدما نفت الجماعة إطلاق صاروخ بالستي تجاه مكة المكرمة.

ويوم الثلاثاء الماضي أعلنت قناة “المسيرة” استهداف مخزن للأسلحة في المطار، مما أسفر عن نشوب حريق في المكان، وذلك بعدما قال التحالف السعودي الإماراتي إن الحوثيين حاولوا استهداف منشأة مدنية في مدينة نجران بطائرة مسيّرة عليها متفجرات.

وقبل نحو أسبوع استهدفت الجماعة بسبع طائرات مسيّرة خط أنابيب نفط رئيسي في السعودية، مما أدى إلى إيقاف ضخ النفط فيه لساعات.