خبراء عسكريون واقتصاديون يكشفون كلفة الحرب على إيران حال وقوعها .. رقم خيالي من سيدفعه؟

بدأ خبراء عسكريون واقتصاديون بتقدير كلفة الحرب إذا كان هدفها إسقاط النظام في طهران.

ووصلت التقديرات الاولية الى 3 تريليونات دولار للكلفة المباشرة تضاف اليها تكاليف غير مباشرة لا يمكن حصرها كلها الآن ولا تقل عن تريليون دولار.

وقدر خبراء عسكريون روس حاجة أميركا إلى 300 ألف جندي وألف طائرة حربية لخوض “حرب الاسقاط”.

وهم لذلك قارنوا بحرب العراق التي شارك فيها 150 ألف جندي أميركي، بالإضافة إلى عشرات الآلاف من الدول الحليفة، والتي تجاوزت كلفتها 800 مليار دولار، في حين أن التكلفة الإجمالية ربما تجاوزت 3 تريليونات.

أما الحرب على افغانستان، فبلغت كلفتها 841 مليارا منذ عام 2001، وبلغت كلفة الحرب على الارهاب حتى 2018 نحو 1.6 تريليون دولار.

وتقول المراجع المتخصصة ان الحرب على ايران، اذا وقعت، فستكون تكلفتها مضاعفة عن الحروب السابقة، بما لا يقل عن 3 الى 5 اضعاف.