جمال ريان يكشف عن محاولة قناة “العربية” السعودية إغرائه بأموال طائلة لافتتاحها نكاية بقطر

كشف الإعلامي والمذيع البارز بقناة “الجزيرة” جمال ريان، عن محاولة قناة “العربية” السعودية استقطابه وإغرائه بأموال طائلة للعمل بها وافتتاحها نكاية في قطر، مشيرا إلى أنه يمتلك الدليل على هذا الأمر.

وقال “ريان” في تغريدة له على حسابه بتويتر رصدتها (وطن) في رده على الذباب الإلكتروني الذي اتهمه بأنه يقف إلى جانب قطر لأجل المال وعمله بقناة “الجزيرة”:”للعلم ، حاولت قناة العربية استقطابي وإغرائي بالمال الوفير لافتتاحها نكاية بقطر ومازالت تحاول لدي الدليل”

للعلم ، حاولت قناة العربية استقطابي وإغرائي بالمال الوفير لافتتاحها نكاية بقطر ، ومازالت تحاول " لدي الدليل" الحرة لا تأكل بثدييها مثلكم ، والمباديء لا تشترى بالبترودولار السعودي الاماراتي #السعودية #الامارات #قطر #الخليج https://t.co/Fi3XKsaxYC — جمال ريان (@jamalrayyan) May 26, 2019

وتابع:”الحرة لا تأكل بثدييها مثلكم ، والمباديء لا تشترى بالبترودولار السعودي الاماراتي”

وشدد الإعلامي الفلسطيني على أنه إذا ما استغنت الجزيرة عن خدماته فإنه من المستحيل أن يعمل في قنوات إعلام الحصار الرجعية.

وأوضح:”وسوف أبقى امتدح قناة الجزيرة والقيادة والشعب القطري لوقوفهم مع قضايا الحق والعدل في العالم، ثقة بالله أنني رجل فقير إليه، لكنني حر لا ازيف نفسي مثلكم، ولا أخاف الا الله”

إذا ما استغنت الجزيرة عن خدماتي فلن اعمل في قنواتكم التلفزيونية الرجعية،وسوف أبقى امتدح قناة الجزيرة والقيادة والشعب القطري لوقوفهم مع قضايا الحق والعدل في العالم " ثق باللة أنني رجل فقير اليه، لكنني حر لا ازيف نفسي مثلكم ، ولا أخاف الا الله #السعودية #الامارات #قطر #الخليج https://t.co/IjHkVgjZCn — جمال ريان (@jamalrayyan) May 26, 2019

وخصص الإعلام السعودي وأذرعه المقربة من ولي العهد، عددا من البرامج في رمضان من هذا العام لمهاجمة قطر تحديدا وكذلك خصوم ولي العهد وتم تمويل هذه البرامج والمسلسلات بسخاء دون النظر لعائدها المالي أو الربح.

وكان النصيب الأكبر من “بذاءة” القنوات السعودية وانحدارها هذا العام لمذيعي قناة الجزيرة بشكل عام، والإعلامي والمذيع البارز بالقناة القطرية جمال ريان بشكل خاص، وكذلك المفكر العربي المعروف الدكتور عزمي بشارة الذي يروج الذباب لكونه المسؤول عن تحريك الإعلام القطري.

ودأبت كتائب الذباب الإلكتروني وأذرع ولي العهد الإعلامية ضمن سياسة ممنهجة، على تشويه جميع خصوم ابن سلمان، وشيطنتهم عبر المزاعم والأكاذيب ونشر الإشاعات التي اتضح كذبها أكثر من مرة.