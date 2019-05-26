بطائرة مسيرة .. الحوثيون يوجّهون الضربة الرابعة خلال أسبوع للسعودية

للمرة الرابعة خلال أسبوع، أعلنت جماعة الحوثيين اليوم الأحد أنها شنت هجوما بطائرة مسيرة على مرابض طائرات حربية في مطار جازان بالسعودية قرب حدود اليمن.

وقالت قناة المسيرة التابعة للجماعة إن “سلاح الجو المسير شن عملية هجومية بطائرة قاصف من طراز كي2 على مطار جازان واستهدف مرابض الطائرات الحربية”.

ونقلت القناة عن مصدر في سلاح الجو الحوثي المسير أن عملية استهداف مطار جازان “نفذت بعد رصد استخباراتي دقيق وتم إصابة الهدف بدقه عالية”.

ولم يرد حتى الآن تأكيد من السلطات السعودية أو من التحالف السعودي الإماراتي الذي يحارب الحوثيين في اليمن منذ أربع سنوات.

وقال عزيز راشد مساعد المتحدث العسكري باسم الحوثيين في اتصال مع الجزيرة إن قصف مطار جازان يأتي ردا على استمرار التحالف السعودي الإماراتي في قصف وقتل اليمنيين.

وأوضح أن الجماعة سبق أن أعلنت تحديد 300 هدف، وعلى السعوديين مواصلة العد حتى اكتمال قائمة الأهداف التي حددتها الجماعة، للرد على استمرار الحرب في اليمن.

هجمات سابقة

وكان الحوثيون أعلنوا الخميس الماضي أنهم نفذوا هجوما ثالثا خلال أقل من 48 ساعة بطائرة مسيرة على مطار نجران في السعودية، استهدف منظومة صواريخ باتريوت المضادة للصواريخ والقاعدة الجوية بالمنطقة.

كما أعلنت قبل ذلك بيوم واحد أنها استهدفت مرابض الطائرات الحربية بالمطار ذاته مرتين بطائرة مسيّرة، دون ورود تفاصيل عن النتائج، وذلك بعدما نفت الجماعة إطلاق صاروخ بالستي تجاه مكة المكرمة.

ويوم الثلاثاء الماضي أعلنت قناة “المسيرة” استهداف مخزن للأسلحة في المطار، مما أسفر عن نشوب حريق في المكان، وذلك بعدما قال التحالف السعودي الإماراتي إن الحوثيين حاولوا استهداف منشأة مدنية في مدينة نجران بطائرة مسيّرة عليها متفجرات.

وقبل نحو أسبوع استهدفت الجماعة بسبع طائرات مسيّرة خط أنابيب نفط رئيسي في السعودية، مما أدى إلى إيقاف ضخ النفط فيه لساعات.